Ереванцы проигнорировали призыв оппозиции заблокировать резиденцию Пашиняна

06 июля 2023, 12:38

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Армянская оппозиция в ходе сегодняшней акции протеста в Ереване против блокады Нагорного Карабаха не смогла выполнить анонсированную ранее блокировку резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за недостаточного числа участников протеста, сообщил один из организаторов акции.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июня активисты Движения по разблокировке Лачинского коридора провели акцию перед посольством России в Ереване с требованием принять меры для разблокировки Нагорного Карабаха.

5 июня активисты заявили о намерении 6 июля заблокировать резиденцию премьер-министра Армении в Ереване а также установить "КПП", символизирующие заблокированный Азербайджаном Лачинский коридор, передали ранее "Новости Армения".

Около десятка активистов провели пикет напротив резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване на проспекте Баграмяна. Несмотря на малочисленную акцию, полиция стянула усиленные наряды, передал корреспондент "Кавказского узла".

Заблокировать входы и выходы в резиденцию не удалось из-за отсутствия общественной поддержки, заявил организатор акции Эдгар Казарян.

По его словам, ресурсов участников акции недостаточно для реализации своего плана. "Полиция несет усиленное дежурство. Наша цель – не примитивное столкновение с силовиками. Реализовать акцию удастся, если соотношение сил будет в пользу участников акции", – сказал журналистам Казарян.

Как только протестный ресурс позволит реализовать акцию, входы и выходы в резиденцию будут заблокированы, добавил он.

"Если в течение дня удастся обеспечить общественную поддержку, сможем реализовать задуманное. У нас есть разрешение до 18.00 [17.00 мск] на проведение акции на проспекте Баграмяна. Но если общественная поддержка будет после, то объявим экстренный сбор и превратим резиденцию в анклав", – пояснил Казарян.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138 сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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