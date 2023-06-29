Активисты в Ереване выразили протест российским миротворцам

29 июня 2023, 21:41

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Российские миротворцы должны выполнить свои обязательства и предпринять действия для разблокировки Лачинского коридора, заявили участники акции у посольства России в Ереване.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июня Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора в Степанакерте заявил, что парламент Нагорного Карабаха должен потребовать у российских миротворцев разблокировать коридор, а если они не сделают этого, то добиться ввода международных миротворческих сил. 27 июня активисты армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" организовали 24-часовую акцию в поддержку Нагорного Карабаха перед посольствами США, Франции, России и Евросоюза в Ереване и потребовали предпринять действенные шаги для снятия блокады Лачинского коридора и предотвращения гуманитарного кризиса.

Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха 15 июня заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. МИД непризнанной республики призвал мировое сообщество воздействовать на Азербайджан. Власти призвали жителей Нагорного Карабаха к жесткой экономии. 23 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха сообщил, что азербайджанские силовики установили бетонные блоки на мосту через реку Хакари в Лачинском коридоре. 25 июня стало известно, что Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору.

Активисты Движения по разблокировке Лачинского коридора сегодня провели акцию перед посольством России в Ереване с требованием разблокировать Нагорный Карабах. Участники акции упрекнули Россию в том, что "она не выполняет свои обязательства, взятые на себя заявлением от 9 ноября 2020 года по Карабаху".

Движение народное и аполитичное и не связано ни с какими партиями, заявила корреспонденту "Кавказского узла" член Движения Марина Погосян.

К посольству России активисты пришли, поскольку именно российские миротворческие силы размещены на территории Нагорного Карабаха, отметила она. Миротворческий контингент должен предотвратить всякие угрозы миру и безопасности, однако в присутствии миротворцев "водружается флаг Азербайджана на территории Армении, после чего строится бетонное ограждение на мосту Хакари", подчеркнула Погосян.

"200 дней народ Арцаха находится в блокаде, народ оторван от своей родины - Армении, и это преступление против человечности, потому что нарушены основополагающие права, закрепленные в Декларации прав человека от 1948 года. Нарушено право на жизнь, право на свободное передвижение, на личную неприкосновенность. В XXI веке 120 тысяч человек держат в заложниках, а российские миротворцы молчат", - заявила Погосян.

Активисты передали через почтовый ящик посольства письмо на имя президента России Владимира Путина, к которому прикрепили Декларацию основополагающих прав человека.

В письме, как отметила Погосян, они подчеркнули права народа Нагорного Карабаха, которые нарушаются в результате блокады, отметив, что "никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии, а также подвергаться пыткам и унижениям достоинства". "120 тысяч человек содержится в подневольном состоянии, а на мосту Хакари, унижается достоинство граждан Арцаха, а Россия смотрит и молчит", - отметила Погосян.

По ее словам, участники акции также зачитали письмо-требование Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора в Степанакерте, в котором призывают Владимира Путина признать недееспособность российских миротворцев в Нагорном Карабахе и обратиться в Совбез ООН для привлечения дополнительных миротворцев.

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