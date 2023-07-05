Боец из Северной Осетии убит на Украине

05 июля 2023, 16:33

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Сослан Тезиев погиб на Украине, сообщила администрация Ардонского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 193 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Сопоев стал 192-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Боец из села Кадгарон Сослан Тезиев (Кантеев) погиб в ходе военной операции на Украине. Ему было 29 лет, сообщила администрация Ардонского района в своем Telegram-канале 29 июня. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 193 бойцов из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.30 мск 5 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2176 бойцов с юга России, в том числе 1165 - СКФО и 1011 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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