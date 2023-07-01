Боец из Северной Осетии убит в военной операции

01 июля 2023, 17:50

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В военной операции на Украине погиб Сергей Сопоев, сообщила администрация села Гизель. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 192 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня администрация Моздокского района сообщила, что в военной операции на Украине погиб уроженец села Раздольного Александр Святуненко. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 191 бойца из Северной Осетии.

Житель села Гизель Пригородного района Сергей Сопоев погиб "при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине", сообщила сегодня администрация села.

"Сергею было 54 года. Без отца осталось четверо детей", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 192 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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