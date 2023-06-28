28 июня 2023, 08:45

Боец из Моздокского района убит в военной операции

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В военной операции на Украине погиб Александр Святуненко, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 191 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня администрация Моздокского района сообщила, что Арслан Хасанов погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 190 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб уроженец села Раздольного Моздокского района Александр Святуненко 1996 года рождения, сообщила поздно вечером 27 июня в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробностей его службы и гибели пресс-служба муниципалитета не привела, отметив лишь, что Святуненко погиб "при выполнении боевых задач".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 191 бойца из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Дагестана", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2023, 09:24

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