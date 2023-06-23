23 июня 2023, 17:14

Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Арслан Хасанов погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 190 силовиков из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Сослан Бедоев, Мурат Тавказахов и Аслан Хугаев погибли на Украине, общее число уроженцев Северной Осетии, гибель которых в ходе военной операции подтвердили власти, достигло 189.

В ходе специальной военной операции погиб житель Моздокского района, Хасанов Арслан Вайсулович, ему было 35 лет, сообщила 22 июня в своем Telegram-канале администрация Моздокского района.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 190 силовиков из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 17.10 мск 23 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2123 бойцов с юга России, в том числе 1142 - СКФО и 981 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два военных из Ростовской области погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана", "Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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