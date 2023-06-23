Три бойца из Северной Осетии убиты в военной операции

23 июня 2023, 07:01

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В военной операции на Украине погибли Сослан Бедоев, Мурат Тавказахов и Аслан Хугаев, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 189 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня глава Пригородного района Алан Гаглоев сообщил, что Тимур Наниев погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции как минимум 186 бойцов из Северной Осетии.

22 июня в Пригородном районе были похоронены погибшие в военной операции Сослан Бедоев из Гизели, Мурат Тавказахов из Октябрьского и Аслан Хугаев из Тарского, сообщил в тот же день глава района Алан Гаглоев в своем телеграм-канале.

"От имени жителей Пригородного района и себя лично выражаю соболезнования родным и близким", - написал он. Подробности службы и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 189 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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