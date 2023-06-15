15 июня 2023, 14:32

Боец из Северной Осетии убит на Украине

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Тимур Наниев погиб на Украине, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 186 силовиков из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Ермен Маряев стал 185-м жителем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Тарское Тимур Наниев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил глава Пригородного района Алан Гаглоев в своем Telegram-канале 13 июня. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, власти официально подтвердили гибель не менее 186 силовиков из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 14.15 мск 15 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2090 бойцов с юга России, в том числе 1123 - СКФО и 967 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Дагестана", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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