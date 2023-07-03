Дагестанские блогеры подвергли травле психолога за семинар о правах женщин

03 июля 2023, 08:53

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Дагестанские блогеры подвергли в соцсетях критике психолога из Казани Хаву Шайдуллину, которая намеревалась провести в Махачкале семинар о правах женщин в исламе. Свою позицию они пояснили тем, что точка зрения Шайдуллиной не соответствует религиозным канонам, и может ввести жительниц Дагестана в заблуждение.

По словам психолога из Казани Хавы Шайдуллиной, она проводит в городах России семинары о правах женщин в исламе. И после того, как решила провести 9 июля такой семинар в Дагестане, подверглась травле в соцсетях.

В том числе ей стали поступать угрозы от дагестанских блогеров, которые считают, что лекция о правах женщин может развратить женщин Дагестана, передала 1 июля "Новая газета".

Семинар должен был пройти в Махачкале. Его темой было заявлены "религиозные манипуляции" и "неверное трактование постулатов религии". В числе жителей Дагестана, которые подвергли критике Шайдуллаеву, оказался и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик), который назвал ее "шарлатанкой", "токсичной гражданкой", а тренинг охарактеризовал как "развращение женского населения", сообщил "Блокнот Казань".

"Нельзя допустить реализации задуманного ею шабаша. На каждом здравомыслящем мусульманине-дагестанце лежит обязанность в рамках правового поля сделать всё возможное, чтобы этот сатанинский семинар не состоялся", – привело издание цитату публикации Хасбуллы Магомедова в разделе сторис на его странице в Instagram*.

Администратор паблика amirovskaya_makhachkala обратился к подписчикам с призывом "без агрессии вежливо попросить [Шайдуллину] не приезжать сюда".

Со схожим призывом обратился к подписчикам и паблик dux_dagestanca. "В Казахстан не пустили, в Чечню не пустили, почему в Дагестан надо пускать таких заблудших душ?" – написал его администратор.

По его мнению, Шайдуллина не имеет шариатских знаний, и под "соусом "ислам – религия добра" рассказывает аудитории то, что в исламе считает неприемлемым.

Дагестанская блогер mari.ta призвала жительниц республики обращаться за психологической помощью не к Шайдуллиной, а к единоверцам, в чьих намерениях они уверены. Также она привела в качестве примера истории нескольких знакомых, которые из-за увлечения психологией развелись, отметило издание.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин и в других регионах Северного Кавказа. Там традиции и обычаи предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, рассказали они.

Ранее в Чечне и других республиках Северного Кавказа широкий общественный резонанс вызвала история о внезапной смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой и последующих ее похоронах, которые прошли ночью. Умаева скончалась 12 июня 2020 года в доме своего мужа Висхаджи Хамидова.

Он утверждал, что Мадина погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка. Близкие Умаевой рассказали, что между нею и мужем часто происходили ссоры, и что Мадина не страдала эпилепсией. Тело Умаевой было эксгумировано 20 июня 2020 года, а через три дня в дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что у близких Умаевой нет ни одного подтверждения того, что в ее смерти виновен супруг.

После этого мать Умаевой извинилась за слова о насильственной смерти дочери. Видео с извинениями было показано в эфире государственной телекомпании "Грозный". 27 июня 2020 года ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с повторными извинениями матери умершей – на этот раз перед зятем. 30 июня 2020 года было опубликовано новое видеообращение женщины – с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери.

18 июля 2020 года власти Чечни подарили супругу Умаевой новый дом.

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