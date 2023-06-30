Оппозиция добилась проверки ремонта линии "Ачгуара" в Абхазии

30 июня 2023, 16:04

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Сухумский городской суд удовлетворил иск оппозиции и потребовал от прокуратуры провести проверку сообщений и хищениях при ремонте высоковольтной линии "Ачгуара".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года ветеранская организация "Аруара" призвала депутатов парламента создать комиссию для расследования масштабных перебоев в подаче электричества жителям Абхазии. Дорогостоящий ремонт линии "Ачгуара" был выполнен некачественно, заявил лидер партии "Апсны" Виталий Габния. 6 июня Верховный суд Абхазии признал незаконным отказ суда первой инстанции рассмотреть иск председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинбы о бездействии генпрокурора Абхазии и его заместителя по заявлению о возможных хищениях во время капремонта высоковольтной линии "Ачгуара" и вернул дело на новое рассмотрение в Сухумский городской суд.

1 ноября 2022 года в Абхазии начались перебои с энергоснабжением после аварии на высоковольтной линии "Ачгуара". Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября 2022 года "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями. Тестовое включение линии "Ачгуара" 8 ноября 2022 года выявило "проблемные уч

Сухумский городской суд признал незаконным бездействие генерального прокурора Республики Абхазия по организации проверки сообщений о возможных хищениях при приобретении материалов для капитального ремонта высоковольтной линии "Ачгуара". Суд обязал генпрокурора устранить допущенное нарушение, сообщила "Нужная газета" 29 июня в своем Telegram-канале.

Однако суд удовлетворил иск не полностью, сообщила адвокат Рамина Пасания. "Суд вынес следующее решение: удовлетворил нашу жалобу в части признания бездействия генерального прокурора республики Абхазия Агрба, обязал его устранить допущенное нарушение, а в части признания (незаконными) действий первого заместителя генерального прокурора Дамира Квициния – суд отказал", – приводятся ее слова в видео, опубликованном 29 июня Telegram-каналом "Республика".

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