Степанакертцы поддержали идею встречи активистов с миротворцами

30 июня 2023, 13:32

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Командование российских миротворцев согласилось принять представителей Штаба народного движения по разблокировке Лачинского коридора, сообщили активисты в Степанакерте. От миротворцев нужны пояснения об их миссии на фоне регулярных обстрелов и длительной блокады, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора заявил, что парламент Нагорного Карабаха должен потребовать у российских миротворцев разблокировать коридор, а если они не сделают этого, то добиться ввода международных миротворческих сил. 26 июня депутаты предложили активистам в закрытом формате обсудить их требование. Члены штаба отвергли предложение, расценив его как отказ от обсуждения, и решили самостоятельно написать обращение к командованию миротворцев с предложением о встрече.

В начале июня карабахские активисты создали Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Они установили палатку в центре Степанакерта.

Вечером 29 июня в Степанакерте у Штаба народного движения по разблокировке коридора собрались несколько десятков человек. Представители инициативной группы объявили, что получен ответ от командования российскими миротворческими силами (РМС) и "возникла необходимость посоветоваться с общественностью".

Также на собрании было объявлено, что к движению по разблокировке коридора присоединились участники движения «Мое право» и лидер оппозиционной "Революционной партии Арцаха" (Арцах - армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") Артур Осипян. Онлайн-трансляция с собрания велась в соцсети, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

"После того, как был получен отказ от парламента Арцаха, инициативная группа в этот же день передала письмо командованию РМС. Командование российских миротворцев дало согласие на встречу с инициативной группой, но выдвинуло условие, чтобы встреча была закрытой – без диктофонов, камер и прямой трансляции. Мы хотим чтобы решение приняли присутствующие здесь и наши онлайн-сторонники: встречаемся с миротворцами на их условиях? Мы считаем, что встреча необходима, и со своей стороны заверяем, что общественность будет информирована во всех подробностях", - сказал присутствующим представитель инициативной группы, блогер и автор сайта «Арцахский акцент» Давид Ванян.

Представитель Штаба Артур Григорян заметил, что «сейчас самое важное, чтобы мир увидел, что в Арцахе выбирают жизнь». "На сегодня наша первостепенная задача - деблокада Арцаха, и [задача] не допустить этнической чистки Арцаха. И принудить не бездействовать всех ответственных и [тех, кто] в состоянии повлиять на ситуацию. Согласие общественности на встречу с РМК (российским миротворческим контингентом) мы получили. И надеемся, что оно состоится на днях", - сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель "Революционной партии Арцаха" Артур Осипян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что присоединился к Штабу народного движения по разблокировке коридора. "Вся общественность должна консолидироваться, так как бездействие за послевоенные годы привело к такой сложной ситуации, как сейчас. Сейчас все силы должны быть направлены на разблокировку коридора и деблокаду Арцаха. И Штаб поставил правильные задачи – получить ответ от миротворцев и заставить наши власти думать о народе", - пояснил он.

Житель Степанакерта Сейран Бегларян, присутствовавший на собрании, считает, что "требования к миротворцам правильные". "С текстом письма я был согласен, и что потребовали от РМС добросовестно выполнять обязанности – с этим тоже полностью согласен. Мы не просто так поставили эти вопросы, так как за послевоенные годы у нас одни потери – территориальные и человеческие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Позицию активистов поддержала и жительница Степанакерта Петросян. "Тотальная блокада, дефицит всего жизненно необходимого. Нарушение режима прекращения огня, и смерть наших четырех парней. Тогда в чем миссия РМС, если война не прекращается, а жители Арцаха остаются в опасности, под угрозой геноцида? Нам нужны ответы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала Гоар Саркисян. "Я была на всех митингах, маршах и других акциях, которые проходили в Степанакерте. Блокада усугубилась – нет топлива, нет продуктов, нет лекарств. Погибают люди. Я согласна, что если РМС не хотят выполнять свою миссию – обеспечить нам достойную жизнь, как заявлял российский президент, то пусть нам скажут честно. А мы, возможно, подумаем, как быть. И даже если они хотят, но не могут, то пусть опять же честно скажут. Ведь после войны мы связали все наше будущее с РМС, потому и вернулись, доверив им наши жизни. Но сейчас большая часть населения сомневается в их надежности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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