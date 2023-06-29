29 июня 2023, 03:43

Названы имена погибших в Нагорном Карабахе военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Карабахские власти пообещали материальную помощь и пособие семьям двух контрактников и двух солдат-срочников, погибших в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели четырех человек в результате обстрела с азербайджанской стороны в ночь на 28 июня.

Минобороны Нагорного Карабаха назвало имена четверых военнослужащих, погибших 28 июня в результате обстрела в направлении Мартакерта и Мартуни. Погибли военнослужащие Армии обороны Нагорного Карабаха Армо Абгарян, Самвел Торосян, Ерванд Тадевосян и Гагик Балаян, передал корреспондент "Кавказского узла".

54-летний Армо Абгарян и 36-летний Гагик Балаян - жители Гиши Мартунинского района, оба служили в Армии обороны по контракту. У обоих мужчин остались по четверо несовершеннолетних детей, отметили в пресс-службе правительства Нагорного Карабаха.

Самвел Торосян и Ерванд Тадевосян - солдаты-срочники из Степанакерта, оба не были женаты. Торосян был студентом первого курса местного университета имени Месропа Маштоца. Семья Тадевосяна - вынужденные переселенцы в результате войны 2020 года.

«Семьям погибших предоставляется единовременная помощь. Жене и родителям назначается пособия как родным  погибшего, а детям - пособия до совершеннолетия», - сообщили в правительстве Нагорного Карабаха.

В результате обстрелов 28 июня гражданские лица не пострадали, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха заявила, что появившаяся в сети информация о восьми раненых не соответствует действительности, призвав «не распространять дезинформацию».

«Некоторые интернет-пользователи распространяют лживую информацию о том, что якобы 28 июня в результате азербайджанской провокации были ранены восемь военнослужащих Армии обороны. В результате азербайджанской провокации 28 июня погибли 4 военнослужащих Армии обороны, раненых нет», - говорится в заявлении ведомства.

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Примечание:

ЙЙ"Полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле сельчан", "Степанакерт обвинил Азербайджан в минометных обстрелах", "Азербайджанский солдат ранен в Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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