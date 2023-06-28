28 июня 2023, 08:04

Четыре человека погибли в Нагорном Карабахе при артобстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные открыли стрельбу из артиллерийских орудий и применили беспилотники, погибли четыре человека, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 июня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные обстреляли из минометов села Киан и Чанкатах Мартакертского района. Раненых и погибших не было.

Сегодня с 01.30 (00.30 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли стрельбу в направлении Мартуни и Мартакерта из артиллерийских орудий и применили беспилотные летательные аппараты, сообщает Минобороны Нагорного Карабаха.

"С армянской стороны четверо погибших", - говорится в публикации на сайте министерства.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 08.03 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанский солдат ранен в Карабахе", "Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2023, 07:35

28 июня 2023, 07:12

28 июня 2023, 06:14

28 июня 2023, 05:15

  • Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против жителей Шепси

    Судья Туапсинского районного суда удовлетворил иск Генпрокуратуры России к 45 жителям поселка Шепси об изъятии земельных участков и сносе построек. Жители Шепси, по сути, были лишены возможности доказать свою правоту, отметила юрист Анастасия Сидельникова, представлявшая интересы 12 ответчиков.

28 июня 2023, 04:16

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи