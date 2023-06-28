Четыре человека погибли в Нагорном Карабахе при артобстрелах

28 июня 2023, 08:04

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Азербайджанские военные открыли стрельбу из артиллерийских орудий и применили беспилотники, погибли четыре человека, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", вечером 27 июня Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные обстреляли из минометов села Киан и Чанкатах Мартакертского района. Раненых и погибших не было.

Сегодня с 01.30 (00.30 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли стрельбу в направлении Мартуни и Мартакерта из артиллерийских орудий и применили беспилотные летательные аппараты, сообщает Минобороны Нагорного Карабаха.

"С армянской стороны четверо погибших", - говорится в публикации на сайте министерства.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 08.03 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

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