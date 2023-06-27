27 июня 2023, 23:46

Степанакерт обвинил Азербайджан в минометных обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные выпустили минометные снаряды в направлении населенных пунктов, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что военнослужащий Али Бакиров получил ранение на позициях в Агдамском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Азербайджан в обстреле позиций.

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об обстреле азербайджанскими военными. "Вечером 27 июня вооруженные силы Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня в направлении Мартакертского района. В 21.00 (20.00 мск), выпустив две мины из 60-миллиметрового миномета в направлении села Кичан, одну мину в направлении села Чанкатах в 21.30 (20.30 мск). Армянская сторона потерь не имеет. О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана к 23.35 мск 27 июня не прокомментировало это сообщение.

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Примечание:

"Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха", "Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

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