27 июня 2023, 23:46
Степанакерт обвинил Азербайджан в минометных обстрелах
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Азербайджанские военные выпустили минометные снаряды в направлении населенных пунктов, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что военнослужащий Али Бакиров получил ранение на позициях в Агдамском районе. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Азербайджан в обстреле позиций.
Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об обстреле азербайджанскими военными. "Вечером 27 июня вооруженные силы Азербайджана продолжили нарушать режим прекращения огня в направлении Мартакертского района. В 21.00 (20.00 мск), выпустив две мины из 60-миллиметрового миномета в направлении села Кичан, одну мину в направлении села Чанкатах в 21.30 (20.30 мск). Армянская сторона потерь не имеет. О нарушении режима прекращения огня доложили командованию российских миротворческих сил", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.
Минобороны Азербайджана к 23.35 мск 27 июня не прокомментировало это сообщение.
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Автор: "Кавказский узел"