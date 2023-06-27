27 июня 2023, 20:30

Азербайджанский солдат ранен в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Али Бакиров получил ранение на позициях в Агдамском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Азербайджан в обстреле позиций.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Нагорного Карабаха 26 июня сообщило об обстреле азербайджанскими военными тракториста  в Мартунинском районе.

Военнослужащий ранен в  результате обстрела азербайджанских позиций на Агдамском направлении со стороны "незаконных армянских вооруженных формирований", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Инцидент произошел в 20.05 (19.05 мск). С территории, которая контролируется российскими миротворцами, были обстреляны  позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района. "В результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Бакиров Али Шукур оглы", - говорится в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Раненый военнослужащий доставлен в военно-медицинское учреждение, опасности для его жизни нет, подчеркивается в сообщении.

Минобороны Нагорного Карабаха назвало сообщение военного ведомства Азербайджана о ранении военнослужащего не соответствующим действительности.

Также ведомство заявило, что 19.40 (18.40 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертской области, применив также минометы.  О нарушении режима прекращения огня проинформировано командование российского миротворческого контингента, говорится  в сообщении на странцие Минобороны Нагорного Карабаха в Facebook*.

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Примечание:

"Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха", "Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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