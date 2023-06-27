Азербайджанский солдат ранен в Карабахе

27 июня 2023, 20:30

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Военнослужащий Али Бакиров получил ранение на позициях в Агдамском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха назвало это сообщение не соответствующим действительности и обвинило Азербайджан в обстреле позиций.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Нагорного Карабаха 26 июня сообщило об обстреле азербайджанскими военными тракториста в Мартунинском районе.

Военнослужащий ранен в результате обстрела азербайджанских позиций на Агдамском направлении со стороны "незаконных армянских вооруженных формирований", сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Инцидент произошел в 20.05 (19.05 мск). С территории, которая контролируется российскими миротворцами, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчылар Агдамского района. "В результате обстрела был ранен военнослужащий азербайджанской армии Бакиров Али Шукур оглы", - говорится в пресс-релизе, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Раненый военнослужащий доставлен в военно-медицинское учреждение, опасности для его жизни нет, подчеркивается в сообщении.

Минобороны Нагорного Карабаха назвало сообщение военного ведомства Азербайджана о ранении военнослужащего не соответствующим действительности.

Также ведомство заявило, что 19.40 (18.40 мск) вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в направлении Мартакертской области, применив также минометы. О нарушении режима прекращения огня проинформировано командование российского миротворческого контингента, говорится в сообщении на странцие Минобороны Нагорного Карабаха в Facebook*.

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