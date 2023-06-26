Тракторист попал под обстрел в Нагорном Карабахе

26 июня 2023, 11:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по трактористу, выполнявшему сельскохозяйственные работы в поле в Мартунинском районе, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные обстреляли трактор 25 июня. Сообщение ведомства привел сегодня информационный штаб Нагорного Карабаха.

"С 12.40 25 июня до 01.00 26 июня [11.40 мск 25 июня 00.00 мск 26 июня] вооруженные силы Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в направлении Мартунского, Аскеранского, Шушинского и Мартакертского районов.

Также, 25 июня около 17.30 часов [16.30 мск] азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по трактористу и трактору, выполнившему сельскохозяйственные работы на полях общины Авдур Мартунинского района", – сказано в сообщении Минобороны, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Жертв и раненых нет, об инциденте проинформировано командование миротворцев, отметило ведомство.

На 10.45 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Нагорного Карабаха.

Напомним, азербайджанское название Мартуни – Ходжавенд, Шуши – Шуша, Мартакерта – Агдере. Армянское название Аскерана – Майраберд.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня полиция Нагорного Карабаха заявила, что при обстреле с азербайджанской стороны получил повреждения дом жителя села Чанкатаг.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.