26 июня 2023, 11:09

Тракторист попал под обстрел в Нагорном Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные  открыли огонь из стрелкового оружия по трактористу, выполнявшему сельскохозяйственные работы в поле в Мартунинском районе, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военные обстреляли трактор 25 июня. Сообщение ведомства привел сегодня информационный штаб Нагорного Карабаха.

"С 12.40 25 июня до 01.00 26 июня [11.40 мск 25 июня 00.00 мск 26 июня] вооруженные силы Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в направлении Мартунского, Аскеранского, Шушинского и Мартакертского районов.

Также, 25 июня около 17.30 часов [16.30 мск] азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по трактористу и трактору, выполнившему сельскохозяйственные работы на полях общины Авдур Мартунинского района", – сказано в сообщении Минобороны, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Жертв и раненых нет, об инциденте проинформировано командование миротворцев, отметило ведомство.

На 10.45 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно сообщения Минобороны Нагорного Карабаха.

Напомним, азербайджанское название Мартуни – Ходжавенд, Шуши – Шуша, Мартакерта – Агдере. Армянское название Аскерана – Майраберд.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июня полиция Нагорного Карабаха заявила, что при обстреле с азербайджанской стороны получил повреждения дом жителя села Чанкатаг.

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Примечание:

"Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха", "Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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