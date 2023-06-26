Активисты в Степанакерте отвергли предложение депутатов о закрытой встрече

26 июня 2023, 16:51

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Депутаты парламента Нагорного Карабаха предложили активистам в закрытом формате обсудить их требование обратиться к миротворцам для разблокировки Лачинского коридора. Активисты отвергли предложение, расценив его как отказ от обсуждения.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора заявили, что парламент Нагорного Карабаха должен потребовать у российских миротворцев разблокировать коридор, а если они не сделают этого, то добиться ввода международных миротворческих сил. Активисты решили собраться 26 июня у здания парламента, чтобы передать парламенту свои требования.

В начале июня карабахские активисты создали Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Она установили палатку в центре Степанакерта.

Сегодня в 12 часов по местному времени (11 мск) инициативная группа Штаба народного движения по разблокировке коридора и их сторонники собрались у здания парламента и передали в парламент письменное требование начать диалог с миротворцами об их миротворческой деятельности, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

"Наше требование в письменном виде передано парламенту. Забрал письмо вице-спикер Гагик Багунц", - объявил член инициативной группы Давид Ванян. Он подчеркнул, что активисты ждут ответа, готов ли парламент выполнить их требование. "После этого мы объявим о наших дальнейших действиях. Ждем ответа в 15.00 [14 мск]", - сказал Ванян.

Позднее Давид Ванян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в 15 часов активисты вновь собрались у здания парламента. Вице-спикер Гагик Багунц предложил членам инициативной группы в сопровождении блогеров и журналистов встретиться с лидером самой многочисленной парламентской партии "Свободная Родина" Артуром Арутюняном.

"Господин Арутюнян предложил провести встречу без включенных камер и прямого эфира. Но мы отказались, так как считаем, что нам нечего скрывать от общественности. Встреча не состоялась. Также это я воспринял как отказ парламента выполнять наше требование. Мы покинули здание парламента", - рассказал активист.

Он отметил, что "членами инициативной группы принято решение самим обратиться в письменном виде к командованию РМС для встречи". Сегодня вечером в палатке штаба инициативная группа обсудит детали дальнейших действий, добавил Ванян.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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