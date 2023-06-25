Активисты в Степанакерте потребовали у депутатов задать вопросы российским миротворцам

25 июня 2023, 01:22

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Штаб народного движения по деблокаде Лачинского коридора озвучили требования к депутатам Национального собрания Нагорного Карабаха. Народные избранники должны потребовать у российских миротворцев разблокировать коридор, а случае, если они не сделают это - добиться ввода международных миротворческих сил.

Как писал "Кавказский узел", в начале июня карабахские активисты создали Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора. Она установили палатку в центре Степанакерта.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Штаб народного движения по деблокаде Лачинского коридора 24 июня потребовал от парламента Нагорного Карабаха добиться от российских миротворцев ответа на вопрос о смысле их миссии. Требования штаб распространил в соцсетях и в виде листовок.

У палатки, где находились активисты штаба, собрались около 30 человек. Им представитель инициативной группы штаба Давид Ванян рассказал, что требование также было направлено в Национальное собрание Нагорного Карабаха, а в понедельник активисты планируют собраться у здания парламента, чтобы передать свои требования.

Активисты, в частности, потребовали у депутатах обратиться к российским миротворцам с требованием немедленно открыть Лачинский коридор в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Они считают, что в случае, если коридор не будет открыт, Национальное собрание Нагорного Карабаха должно публично заявить, что российские миротворцы не в состоянии соблюдать взятые на себя обязательства. В таком случае депутатам следует обратиться в ОБСЕ и сенат Франции с просьбой задействовать все возможные механизмы ООН по привлечению дополнительных международных миротворческих сил.

Трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе было подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Согласно нему Азербайджан и Армения при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В ноябрьском соглашении от 2020 года Армения, Азербайджан и Россия договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

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