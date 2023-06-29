Астраханец Почтоев повторно обвинен в дискредитации армии

29 июня 2023, 06:38

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В Ленинский районный суд Астрахани поступило административное дело Александра Почтоева, в прошлом уже оштрафованного по статье о дискредитации российской армии.

Как писал "Кавказский узел", суд в Астрахани оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных Александра Почтоева. Поводом стали публикации в соцсети и, в частности, сравнение российской власти и властей Германии времен Второй мировой войны.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Информация о новом административном деле Александра Почтоева была опубликована на сайте Ленинского райсуда Астрахани 27 июня.

Согласно карточке дела, протокол поступил в суд 23 июня и был передан судье, которая рассматривала предыдущее дело Почтоева о дискредитации военных. Рассмотрение дела назначено на 12 июля.

Новое дело Почтоева, как и предыдущее, касается публикаций на его странице во «ВКонтакте». В трех комментариях, ставших поводом для протокола, мужчина, в частности, критиковал добровольных участников боевых действий на Украине и символику кампании - литеру Z, сообщил 28 июня со ссылкой на астраханского правозащитника Гасанова проект "ОВД-инфо"*.

Комментариями Александра Почтоева относительно нового административного дела "Кавказский узел" пока не располагает.

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