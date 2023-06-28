Лачинский коридор. Фото: https://www.aa.com.tr/ru/анализ-новостей/лачинский-коридор-значимость-и-роль-на-южном-кавказе/2786796

28 июня 2023, 18:32

14 пациентов отправлены на лечение в Армению по Лачинскому коридору

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Красный Крест перевез 14 пациентов из Степанакерта в медцентры Армении, еще 18 человек вернулись в Нагорный Карабах по окончании лечения, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку готов возобновить пропуск по Лачинскому коридору транспортных средств Международного комитета Красного Креста для перевозки жителей Нагорного Карабаха, нуждающихся в медицинской помощи, и медикаментов. Кроме того, Азербайджан предложил также использовать с этой целью дорогу из Агдама в Степанакерт. Азербайджанские аналитики сочли это предложение правомерным и целесообразным с логистической точки зрения, армянские аналитики - попыткой отрезать Нагорный Карабах от Армении. 25 июня стало известно, что Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору.

Сегодня из Степанакерта в медцентры Армении при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе перевезены 14 пациентов.

"14 пациентов ЗАО "Республиканский медицинский центр" переведены в специализированные медицинские центры Армении при посредничестве и сопровождении МККК. 18 больных, ранее направленных на лечение в Армению в рамках госзаказа, вместе с сопровождающими их лицами, были возвращены в Степанакерт", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха.

В реанимационных отделениях находятся два ребенка и семь взрослых, среди которых шесть – в тяжелом состоянии. Всего в больницах Нагорного Карабаха находятся 25 детей и 83 взрослых.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска. После этого МККК на несколько недель приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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Примечание:

"Запуск автобусного сообщения со Степанакертом решил часть проблем жителей Шушинского района", "Жители Степанакерта столкнулись с запретом на возвращение домой через КПП в Лачинском коридоре", "Армянские беженцы призвали международное сообщество обеспечить их возвращение на родину".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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