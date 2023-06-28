Глава МВД Абхазии. Фото https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/2020-08-21-gde-rabotaete-i-kuda-edete-objazan-li-voditel-otvechat-na-lichnye-voprosy-sotrudnikov-gibdd/

28 июня 2023, 16:13

Глава МВД Абхазии призвал сотрудников ГАИ ограничить проверки туристов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники ГАИ не должны подвергать водителей-туристов безосновательным проверкам, останавливать машины можно лишь в случае нарушений, заявил глава МВД Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", министерство туризма Абхазии предположило, что курортный сезон в этом году будет не хуже, чем в 2022 году, когда в Абхазии отдохнуло более миллиона человек. Власти Абхазии с 1 января перестали взимать курортный сбор. По их словам, он не давал значительного финансового эффекта, но создавал дополнительную нагрузку на работников налоговых органов.

Глава МВД Абхазии, генерал-майор Роберт Киут потребовал от сотрудников Госавтоинспекции не останавливать для проверки документов машины въезжающих в республику на отдых россиян, не нарушивших правила дорожного движения, сообщило сегодня ТАСС.

"Максимально ограничьте беспорядочные остановки российских автомобилей на дорогах. Люди едут сюда отдыхать, если бы у них что-то было не в порядке с документами, они бы границу не смогли переехать. Ради просто проверки документов останавливать не нужно, если есть нарушения - принимайте соответствующие меры. Но это должно быть обоснованно. Предупреждаю, чтобы не было никаких жалоб относительно поборов на дорогах", - привело его слова агентство на встрече с сотрудниками МВД в Гудаутском районе.

Как следует из видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале МВД Абхазии 27 июня, министр также уделил внимание внешнему виду сотрудников и их манере общения. "Максимально проявить сдержанность. Никто из вас не имеет права грубить, хамить, либо вести себя как-то недостойно перед нашими гражданами, как бы они себя нее проявляли", - заявил Киут.

Ранее власти Абхазии решили упростить для туристов переход границы с Россией. Туристы жаловались, что пересечение границы занимает несколько часов. В министерстве туризма Абхазии 23 июля 2022 года заявили, что в условиях возросшего турпотока обе стороны работают над этой проблемой.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

"Штраф за появление в купальнике на улице в Абхазии увеличен в 20 раз", "Россия и Абхазия договорились о реконструкции сухумского аэропорта", "Власти Сочи объявили о запуске туристического поезда в Гагру".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2023, 16:58

28 июня 2023, 15:29

  • Пулеметчик из Ростова-на-Дону убит на Украине

    Рядовой Артем Лорченко погиб на Украине, сообщила администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 236 военных из Ростовской области.

28 июня 2023, 14:44

28 июня 2023, 13:55

28 июня 2023, 13:24

  • 5 Условия забоя жертвенных животных на улицах Баку возмутили горожан

    Забой жертвенных животных в дни Курбан-байрама проводится на некоторых улицах Баку в антисанитарных условиях и в присутствии детей, что противоречит требованиям богословов, пожаловались горожане. Зоозащитник Азер Гараев предложил заменить убийства жертвенного скота денежными пожертвованиями.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи