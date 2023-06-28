Глава МВД Абхазии призвал сотрудников ГАИ ограничить проверки туристов

28 июня 2023, 16:13

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Сотрудники ГАИ не должны подвергать водителей-туристов безосновательным проверкам, останавливать машины можно лишь в случае нарушений, заявил глава МВД Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", министерство туризма Абхазии предположило, что курортный сезон в этом году будет не хуже, чем в 2022 году, когда в Абхазии отдохнуло более миллиона человек. Власти Абхазии с 1 января перестали взимать курортный сбор. По их словам, он не давал значительного финансового эффекта, но создавал дополнительную нагрузку на работников налоговых органов.

Глава МВД Абхазии, генерал-майор Роберт Киут потребовал от сотрудников Госавтоинспекции не останавливать для проверки документов машины въезжающих в республику на отдых россиян, не нарушивших правила дорожного движения, сообщило сегодня ТАСС.

"Максимально ограничьте беспорядочные остановки российских автомобилей на дорогах. Люди едут сюда отдыхать, если бы у них что-то было не в порядке с документами, они бы границу не смогли переехать. Ради просто проверки документов останавливать не нужно, если есть нарушения - принимайте соответствующие меры. Но это должно быть обоснованно. Предупреждаю, чтобы не было никаких жалоб относительно поборов на дорогах", - привело его слова агентство на встрече с сотрудниками МВД в Гудаутском районе.

Как следует из видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале МВД Абхазии 27 июня, министр также уделил внимание внешнему виду сотрудников и их манере общения. "Максимально проявить сдержанность. Никто из вас не имеет права грубить, хамить, либо вести себя как-то недостойно перед нашими гражданами, как бы они себя нее проявляли", - заявил Киут.

Ранее власти Абхазии решили упростить для туристов переход границы с Россией. Туристы жаловались, что пересечение границы занимает несколько часов. В министерстве туризма Абхазии 23 июля 2022 года заявили, что в условиях возросшего турпотока обе стороны работают над этой проблемой.

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