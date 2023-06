Армянские активисты призвали США и Францию ввести миротворцев в Нагорный Карабах

27 июня 2023, 01:21

Российские миротворцы, размещенные в Нагорном Карабахе, не выполняют взятые на себя обязательства, Нагорному Карабаху необходимы миротворцы с международным мандатом, заявили активисты движения "Национально-демократический полюс", призвав власти США и Франции вмешаться в ситуацию.

Активисты "Национально-демократический полюса" (НДП) провели 26 июня акцию в поддержку Нагорного Карабаха возле посольств США и Франции в Ереване. Участники акции передали в посольства письма с призывом вмешаться в критическую ситуацию в Нагорном Карабахе и ввести туда международные войска.

"Последние события в России показали, насколько безопасность в Арцахе (Нагорном Карабахе) хрупкая, а российские миротворцы не только не выполняют взятые на себя обязательства, но и в любой момент, исходя из нестабильной ситуации в своей стране, могут покинуть Арцах (Нагорный Карабах)", - говорится в письме организации.

Полюс считает, что всякая миротворческая деятельность в Нагорном Карабахе должна быть с международным мандатом и основана не на "прихотях" президента Азербайджана Гейдара Алиева, а на международных нормах.

НДП приветствует озвученное 21 июня в Конгрессе США на слушаниях по Нагорному Карабаху мнение о том, что основой для миротворческой деятельности может послужить принцип "Обязанность защищать" (The responsibility to protect - RtoP or R2P), введенный ООН в 2005 году, что предполагает предотвратить или прекратить геноцид, военные преступления, преступления против человечности, этнические чистки. "Армянский народ Арцаха (Нагорного Карабаха) стоит перед угрозой геноцида, с учетом того, что зафиксированы все факты военных преступлений, преступлений против человечности, а также множество случаев этнических чисток, о чем неоднократно было сказано на обсуждениях в Конгрессе", - говорится в письме послам США и Франции, которое зачитали в прямом эфире участники акции.

Прямая трансляция велась на странице НДП в социальной сети Facebook*.

НДП призвали США, Францию и другие заинтересованные страны предпринять действенные шаги в рамках принципа "Обязанность защищать" и ввести в Нагорный Карабах международных миротворцев. Участники акции также призвали граждан Нагорного Карабаха самоорганизоваться и обратиться к вышеупомянутым государствам с той же просьбой. Письмо участники акции передали в посольство США и Франции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июня Штаб народного движения по разблокировке Лачинского коридора заявил, что парламент Нагорного Карабаха должен потребовать у российских миротворцев разблокировать коридор, а если они не сделают этого, то добиться ввода международных миротворческих сил. Активисты решили собраться 26 июня у здания парламента, чтобы передать парламенту свои требования.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.