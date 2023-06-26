26 июня 2023, 15:35

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Арестованный в Баку активист Гияс Ибрагимов прекратил голодовку из-за ухудшения состояния, сообщила сегодня его мать.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу активиста Гияса Ибрагимова на арест. В здании суда Ибрагимов, который проводил сухую голодовку, упал в обморок.

Гияс Ибрагимов был арестован 22 июня на 30 суток за "нарушение требований законодательства о размещении информации, запрещенной к распространению" и неповиновение требованию силовика. Его мать рассказала, что силовики требовали от Ибрагимова удалить пост с критикой полиции. 23 июня активист объявил голодовку. 24 июня срок его ареста был увеличен еще на двое суток.

Вечером 25 июня Гияс Ибрагимов прекратил сухую голодовку, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать активиста Шура Амирасланова, которая посетила сына в пункте содержания административно арестованных в Бинагадинском районе Баку.

"Гияс прекратил сухую голодовку вчера вечером, потому что состояние его здоровья ухудшилось до критического уровня. После того, как Гияса вернули из суда, ему вновь стало плохо, и он вынужден был прекратить акцию. В настоящее время Гияс пьет воду и стал принимать понемногу пищу", - рассказала она. На вопрос, переведен ли Ибрагимов в медицинскую часть, она ответила: «Нет, он в обычной камере».

Представители МВД оказались недоступными для комментариев из-за выходного праздничного дня по случаю Дня вооруженных сил, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, силовики 22 июня задержали Гияса Ибрагимова и потребовали от него удалить пост с критикой действий полиции в селе Союдлу Гядабейского района. Днем ранее, 21 июня, активист движения Nida Эльмир Аббасов также был задержан после того, как раскритиковал действия полиции в отношении участников протестов в Союдлу. В МВД заявили, что Аббасов задержан из-за нарушения общественного порядка. 22 июня суд приговорил Аббасова к 20 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полиции. Эльмир Аббасов отверг обвинения и пожаловался на применение силы при задержании.

20 июня применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 22 июня полиция ограничила въезд в село, трех независимых журналистов полицейские заставили покинуть Союдлу. Глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

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