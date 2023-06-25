Красный Крест доставил лекарства в Нагорный Карабах

25 июня 2023, 22:55

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Поставленных Красным Крестом медицинских препаратов хватит на несколько дней, сообщил Минздрав республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. 23 июня власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан 22 июня перекрыл бетонными блоками на мосту Хакари единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. 190 тяжелобольных пациентов не могут выехать на лечение в Армению, сообщили 23 июня в Минздраве Нагорного Карабаха. 25 июня стало известно, что Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору.

После установки 23 апреля азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор Международный комитет Красного Креста (МККК) приостановил перевозку пациентов из Степанакерта в медцентры Армении и возобновил ее лишь 26 мая. При этом невозможно перевозить лежачих больных, так как азербайджанская сторона не пропускает реанимобили карабахских медцентров, а у МККК нет реанимобилей, заявил 9 июня инфоштаб Нагорного Карабаха. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Сегодня Красным Крестом миссия МККК доставила в Степанакерт необходимые медикаменты и предметы медицинского назначения, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник правительства непризнанной республики.

По данным Минздрава, в аптеках уже был дефицит лекарств первой необходимости – не хватало жаропонижающих препаратов, средств от давления, обезболивающих. «Завтра в аптеках появятся все необходимые лекарства, хоть и в небольшом количестве, но потребности населения должны удовлетворить на несколько дней», - сказал сотрудник ведомства "Кавказскому узлу".

«Поставки продовольствия и других срочных товаров до сих пор полностью заблокированы», - отметил помощник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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