Обнародовано видео стрельбы по ростовскому "Ростелекому"

24 июня 2023, 21:38

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Бойцы ЧВК "Вагнер" сегодня обстреляли здание "Ростелекома" в Ростове-на-Дону, прохожие в панике бежали с места стрельбы, следует из опубликованного в соцсетях видео.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины, Пригожин в штабе провел встречу с представителями Минобороны и генштаба, которым озвучил угрозы и ультиматумы, после чего бойцы ЧВК начали перекрывать и минировать дороги. Вечером Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Военный в камуфляжной форме несколько раз выстрелил в дверь ростовского офиса "Ростелекома", а затем прикладом попытался вскрыть ее. Боец это делал один, хотя поодаль находились другие люди в камуфляжной форме, с оружием и военным снаряжением, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Russia Today.

Выстрелы вызвали панику у прохожих, они побежали от здания. На записи слышен крик одной из женщин. "Что вы творите!" - кричит она.

Здание "Ростелекома" находится в центре города на проспекте Буденного, напротив цирка и в трех кварталах от здания Южного военного округа, следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты".

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