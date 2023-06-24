Меняйло призвал осетинских бойцов "Вагнера" не подчиняться Пригожину

24 июня 2023, 16:13

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал осетин, входящих в состав ЧВК "Вагнер", не подчиняться Евгению Пригожину.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Бойцы "Вагнера" начали устанавливать в центре города шлагбаумы из противотанковых мин, сообщили очевидцы. Источник в силовых структурах подтвердил эти сведения.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал всех входящих в состав ЧВК "Вагнер" выходцев из республики не подчиняться «преступным приказам», сообщает сегодня "Коммерсант".

"Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина! Прошу жителей Северной Осетии воздержаться от выездов за пределы республики и не поддаваться на провокации", - говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале Сергея Меняйло.

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