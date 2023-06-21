Водители из Нальчика пожаловались в прокуратуру на условия работы

21 июня 2023, 18:26

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На старом автовокзале Нальчика не работает туалет, что нарушает права пассажиров и водителей, говорится в заявлении перевозчиков в прокуратуру. Отсутствие туалета нарушает требования к эксплуатации общественных помещений, указал юрист Мухадин Карданов.

"Кавказский узел" писал,что власти Нальчика решили снести автовокзал №2, против закрытия которого неоднократно выступали горожане. В начале мая в здании вокзала были отключены свет и вода, закрыт туалет, был начат демонтаж строений.

Организации-перевозчики, работающие на пригородных маршрутах, ООО - "Баксантранс", "Транс-Тур", "Регион 07" и другие, всего семь юридических лиц, обратились в прокуратуру Кабардино-Балкарии, а также в Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кабардино-Балкарии.

В обращении они указали, что на все еще действующем автовокзале №2 Нальчика, которым ежедневно пользуются больше тысячи человек, уже продолжительное время закрыт туалет, что является нарушением санитарно-эпидемиологических норм, а также "простого человеческого права". Авторы письма сослались на нормативные акты, в соответствии с которыми пассажир имеет право бесплатного пользования залами ожидания, туалетами, размещенными на объектах транспортной инфраструктуры.

В соответствии с законом, общественными туалетами должны быть оборудованы не только вокзалы, но и остановочные пункты, указывается в письме. Закрытием туалета на автовокзале нарушаются права не только пассажиров , но и водителей, совершающих рейсы по муниципальным маршрутам.Авторы письма просят прокуратуру проверить законность действий по закрытию общественного туалета на автовокзале.

Письмо было передано адресатам 20 июня, ответа на него еще нет, сообщили авторы обращения корреспонденту "Кавказского узла".

Закрытие общественного туалета на вокзале является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - статья 6. 4 КоАП, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Мухадин Карданов. "Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - отметил он.

Напомним, попытки закрыть автовокзал начались с 2021 года. Против этого выступали как водители пригородных маршруток, так и сельские жители, которые на этих маршрутках добираются до Центрального рынка, рядом с которым расположен автовокзал.

В 2021 году инициативная группа обратилась к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой сохранить вокзал на прежнем месте. Под обращением поставили подписи 2750 человек. Противники закрытия вокзала провели митинги.

Они заявляли, что пригородным автовокзалом горожане пользуются ежедневно. Его перенос ощутимо ударит по карману сельских жителей и студентов, которым теперь придется добираться на учебу, либо на рынок с пересадками.

Власти города сообщали, что автовокзал планируется вынести за черту города Нальчик в район селения Шалушка, где построен новый автовокзал "Северный".

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