Обманутые дольщики в Махачкале обвинили чиновников в игнорировании их проблем

16 июня 2023, 02:55

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Пострадавшие от мошеннических действий застройщика 96 семей ждут от властей помощи в решении их проблем, однако их не включают ни в компенсационные списки, не дают разрешения на митинги, а руководители республики не отвечают на требования о встрече, рассказали сами обманутые дольщики.

Как сообщал "Кавказский узел", в Махачкале перед зданием правительства 13 июня местная жительница провела одиночный пикет с требованием, чтобы власти помогли обманутым дольщикам, проблема со строительством многоквартирного дома которых не решается более пяти лет. Полицейские доставили в участок обманутую дольщицу, которая добивалась встречи с главой Дагестана.

Рашидат Расулова, которую за проведение одиночного пикета доставили в Советский РОВД, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что полицейские обращались с ней корректно.

«В отделении полиции я находилась недолго. С меня взяли объяснительную, потом попросили уточнить детали проблемы, связанной с дольщиками. Я все рассказала, они просили выслать все имеющиеся документы по делу, уже из дома я им все отправила. На следующий день со мной связались, уточняли детали. На мой взгляд, сотрудники полиции высказали заинтересованность в разбирательстве этого дела», - рассказала Расулова.

Она выступала от имени дольщиков ООО "Спецтехнологии", которые много лет ждут жилья.

"В 2011 застройщиков признали банкротами, а у нас началось хождение по мукам, и по судам. Мы, 96 семей, не можем добиться правды! Нас элементарно просто не хотят включать в компенсационный список ДОМ.РФ. Нас сначала включили в него, а потом под надуманными предлогами исключили. Мы подавали заявление на проведение митинга, но нам его не одобрили, даже не объяснив причину", - процитировал слова одного из дольщиков "Черновик" в своем Telegram-канале.

Представитель дольщиков Асибике Гарунова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что сдача 16-этажного многоквартирного дома в Махачкале планировалась в 2010 году. Дом не был завершен, построено около 2 этажей, люди стали требовать возврата денег, застройщики на связь не выходили. По жалобам дольщиков было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и два застройщика решением суда были осуждены. Всего, по словам Гаруновой, пострадали 96 семей.

«Я полностью оплатила квартиру, отдала миллион 600 тысяч рублей. Квартиру покупали сыну на случай женитьбы, в результате остались все в одной квартире. Когда заключали договор на покупку, не знали какой пакет документов должен быть, но было доверие к государству, никто не думал, что так произойдет», - рассказала Асибике Гарунова .

Она отметила, что никакой реакции со стороны Минстроя Дагестана и руководства республики на проблему нет.

«Наш дом сначала вошел в компенсационный список ДОМ.РФ, в Минстрое республики сказали, что таким образом мы можем рассчитывать на компенсации. Затем дом в мае этого года вычеркнули из этого списка. Я написала запрос, и мне ответили, что это сделано по причине того, что дом не имел разрешения на строительство. Я пошла в мэрию Махачкалы, оказалось здесь остался архив только от 2018 года, все документы до этой даты пропали. Обратилась в Советский суд Махачкалы, где проходил процесс над застройщиками. Там в архиве сохранилась копия разрешения на строительство. Обратились в ДОМ.РФ, но никакой реакции нет», - рассказала Гарунова.

Пострадавшие люди ранее обращались в ДОМ.РФ и фонд обманутых дольщиков, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Рашидат Расулова. «Там сказали, что дом не имел разрешения на строительство. Благодаря уголовному делу против застройщиков, документы сохранились в архиве суда, так как архив мэрии якобы сгорел. Но теперь новая отговорка, что договоры купли-продажи квартир нигде не зарегистрированы», - говорит Расулова.

Женщина уточнила, что прежде чем купить квартиру, она поехала на место, чтобы убедится о начале строительства дома. «Был вырыт котлован, работала техника. Потом еще ездили, видели, как первый этаж строится. Почему Минстрой республики, власти не проверяли тогда документы у застройщика, который строил целых 16 этажей?» - интересуется Рашидат Расулова.

Она добавила, что люди готовы пойти навстречу, они не требуют индексации сложенных денег, просят вернуть только ту сумму, что вложили в покупку квартир. Дольщики продолжат выходить на одиночные пикеты, пока их проблема не разрешится, добавила Расулова.

Ситуацию с дольщиками можно назвать типичной для Дагестана, считает юрист Магомед Гаджиев. «Ранее и сейчас постоянно слышим о людях, требующих вернуть деньги, вложенные в строительство квартир, и не получивших их. В регионе очень много «серых» схем, связанных со строительством многоквартирных домов, многие возводятся незаконно. Претензии дольщиков законны, если у застройщика имелось разрешение на строительство, но он не исполнил свои обязательства. Но примеров положительных решений этой проблемы очень мало», - сказал корреспонденту Магомед Гаджиев.

Ранее 75-летняя Гульгез Гаджиева 25 мая провела одиночный пикет на площади у здания правительства Дагестана. Пожилая женщина попросила встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Она заявила, что выступает от имени 96 семей дольщиков.

"Кавказский узел" также писал, что 13 февраля глава Дагестана Сергей Меликов распорядился, чтобы муниципальные чиновники собрали и представили правительству информацию обо всех обманутых дольщиках, чтобы власти Дагестана решили эту проблему. По данным на март 2023 года в республике насчитывается 895 обманутых дольщиков, купивших жилье в восьми многоквартирных домах, отчитался Минстрой после требования Сергея Меликова собрать информацию обо всех обманутых дольщиках в республике.

Напомним, в Дагестане обманутые дольщики регулярно жалуются на равнодушие чиновников к их проблеме. Так, 27 января было опубликовано видеообращение к Меликову, в котором дольщики из Дербента попросили о помощи. Дом по улице Сальмана должны были сдать еще в 2016 году, но он до сих пор не достроен, а власти города не решают проблему, пожаловались они.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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