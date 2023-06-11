11 июня 2023, 03:15

Глава Чечни рапортовал о двух сформированных полках

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В Чечне из опытных бойцов сформированы два полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с начала СВО на Украине из Чечни отправлено 26 тысяч бойцов, среди которых 12 тысяч добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа, в зоне военной операции находятся семь тысяч бойцов из Чечни, заявил Кадыров. По его словам, в республике также формируются два полка "по линии Минобороны" общей численностью 2400 человек.

10 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о том, что два полка министерства обороны сформированы. "В нашем регионе из опытных бойцов сформировано два новых полка министерства обороны "Ахмат-Россия" и "Ахмат-Чечня", которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО", - написал он, не уточнив, когда именно это случится.

Кадыров также отметил, что 78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат", спецназ "Ахмат", а также "бойцы управления Росгвардии по Чеченской республике из 94-го и 96-го полков и ОМОНа "Ахмат-1" находятся на линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Глава Чечни периодически отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине бойцов, в том числе добровольцев из разных регионов России, прошедших обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе. В частности, об этом Кадыров сообщил 11 мая. 18 мая он рапортовал об отправке на Украину полка Росгвардии.13 мая глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что на Украину отправлены тысячи добровольцев.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки добровольцев. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. 

При этом выручка Российского университета спецназа в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году. 

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Примечание:

"Контрактник осужден в Грозном за уклонение от службы", "Отношение Кадырова к пленным противоречит кавказским традициям", "Кадыров предостерег участников спецоперации от жалоб".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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