Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру".

04 июня 2023, 07:02

Житель Карачаево-Черкесии заявил о фальсификации дела силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Николай Коцеба из станицы Зеленчукской, осужденный ранее за незаконный оборот взрывчатки, пожаловался, что силовики сфальсифицировали в отношении него уголовное дело. Адвокат Коцебы отметил, что некоторые сведения в деле его подзащитного не соответствуют действительности.

По версии следствия, в конце 2021 года неизвестный подарил жителю станицы Зеленчукской в Карачаево-Черкесии Николаю Коцебе тротиловую шашку, которую он спрятал и хранил в бетонных плитах, а затем намеревался продать знакомому за 17 тысяч рублей.

Коцеба был признан судом виновным по делу о сбыте взрывчатки и приговорен к восьми годам лишения свободы. Его защита обжаловала приговор. В апелляции житель станицы Зеленчукской заявил, что силовики сфальсифицировали уголовное дело, передали 3 июня "Кавказ. Реалии"*.

Адвокат Коцебы указал, что некоторые сведения деле не соответствуют действительности. Так, по его словам, в реальности не существует адреса, по которому, согласно версии следствия, житель станицы Зеленчукской получил взрывчатку, а на месте, где он будто бы ее хранил, отсутствуют бетонные плиты.

Кроме того защита отметила, что в день предполагаемой продажи тротиловой шашки Коцеба находился на работе, что подтверждается данными сотового оператора. Адвокат также указал, что на самой шашке нет биологических следов осужденного. Защитник подчеркнул, что Коцеба сначала признал вину под давлением силовиков, а затем отказался от этих показаний.

В апелляции адвокат также задался вопросом, почему его подзащитный не был задержан силовиками с поличным, при передаче взрывчатки, если тротиловая шашка было на самом деле, как это утверждают силовики.

В карточке на сайте Верховного суда Карачаево-Черкесии уточняется, что Николай Коцеба признан виновным по части 1 и части 2 статьи 222.1 УК РФ "Незаконный оборот взрывчатки" (предусматривает до 11 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

"Приговор Зеленчукского районного суда Карачаево-Черкесской Республики от 2 марта 2023 года в отношении Коцебы Н.А. оставить без изменения, а апелляционные жалобу и представление – без удовлетворения", – сказано в решении суда.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 2020 года жительница Черкесска заявила о фальсификации дела против сына Хамзета Гогова. По ее словам, силовики проигнорировали результаты двух экспертиз, свидетельствующие о фальсификации оперативных материалов в деле Гогова. Понятые по делу о незаконном обороте наркотиков дали противоречивые показания, а одна из понятых была близко знакома с оперативником, утверждала мать осужденного.

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Примечание:

"Политологи сравнили задачи новоизбранных глав регионов Северного Кавказа", "Сотрудница больницы в Карачаево-Черкесии заподозрена в фальсификации данных о вакцинированных", "Политологи сочли приемлемым голосование в автобусах на выборах в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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