Полтавские активисты оштрафованы после перекрытия дороги к свалке

27 мая 2023, 01:20

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Десять активистов, которые участвовали в перекрытии дороги к мусорному полигону в станице Полтавской, были задержаны. Они были оштрафованы за неповиновение законным требованиям силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая активисты из станицы Полтавской перекрыли дорогу к мусорному полигону, потребовав встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Жители Полтавской требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Жители Полтавской пожаловались, что их акция против свалки закончилась задержаниями. "Нас разогнали, десять человек увезли в каталажку. Нас продержали весь день в участке с 11 до восьми вечера, без еды и воды, там даже не было условий, чтобы сесть - мы сидели в коридоре на полу и на лестнице. Со мной, кроме молодых парней, была женщина-инвалид и еще одна женщина в возрасте", - сообщила активистка Наталья Гарячева, чьи слова приводятся в телеграм-канале "Полтавская против свалки".

Суд состоялся в восемь вечера, активистами присудили по две тысячи рублей штрафа по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ранее, 25 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на совещании по обращению с ТБО, что в его адрес продолжают поступать многочисленные жалобы по работе полигона в станице Полтавской. "Еще в январе я обещал, что инициируют его закрытие, если объект и дальше продолжит работать ненадлежащим образом. Сегодня первоочередная задача регионального оператора решить вопрос в интересах жителей - в кратчайшие сроки убрать многотонные мусоровозы с улиц станицы и пустить их в объезд", - приводит его слова официальный сайт губернатора.

Кондратьев предложил доложить о ситуации, на что генеральный директор ООО "ВиваТранс" Андрей Половинкин сообщил, что для движения мусоровозов "уже сделали временный мост, который сейчас проходит необходимую экспертизу". "После получения положительного заключения обустроим примыкание к основной дороге - договор на строительство уже подписан. Рассчитываем пустить технику в объезд станицы через 1,5-2 месяца", - заявил он.

Активисты возмущены этими данными. "Ничего, что этот мост уже два года, как незаконное сооружение, которое подлежит сносу. Его конструкция не выдержит никакой критики. В таком неизменном виде это сооружение стоит с 2021 года", - написали они в тот же день.

Из официального ответа вице-губернатора Андрея Прошунина, который цитирует "Живая Кубань", следует, что в настоящее время "проводится экспертиза временного моста через сбросной канал К-1-3, по результатам которой будет заключен договор на проектирование капитального мостового сооружения", то есть мост еще не спроектирован. А тот мост, про который было сказано на совещании, по словам Натали Гаряевой, "незаконный". "Он на блоках стоит, на мест на стенки канала заходит. Он под первой машиной рухнет", - сказала она.

Напомним, 22 мая лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева провела пикет в Краснодаре около здания администрации края. Она потребовала, чтобы губернатор встретился со станичниками, выступающими против мусорного полигона.

11 мая следователь сообщил Наталье Гаряевой о возбуждении уголовного дела против оператора свалки. Информация о нелегально захороненных отходах заинтересовала следствие, однако в деле нет ни конкретных подозреваемых, не потерпевших, отметила активистка.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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