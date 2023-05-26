Противники свалки перекрыли дорогу в Полтавской

26 мая 2023, 12:01

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Активисты перекрыли дорогу к мусорному полигону в станице Полтавской, потребовав встречи с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Как писал "Кавказский узел", жители Полтавской требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Сегодня активисты перекрыли дорогу к полигону, говорится в публикации в телеграм-канале "Полтавская против свалки". Сообщение проиллюстрировано видеороликом, в кадре которого видны люди, стоящие на проезжей части дороги. Рядом с ними поперек дороги припаркован легковой автомобиль. Неподалеку от места акции стоят несколько полицейских машин с включенными проблесковыми маячками. Автор видео за кадром поясняет, что снимает ролик 26 мая 2023 года в станице Полтавской.

Люди "требуют личного присутствия губернатора Вениамина Кондратьева", поясняется в другой публикации в том же телеграм-канале. "Вениамин Иванович, неужели так сложно переговорить с людьми?" – говорится в публикации.

Напомним, 22 мая лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева провела пикет в Краснодаре около здания администрации края. Она потребовала, чтобы губернатор встретился со станичниками, выступающими против мусорного полигона.

11 мая следователь сообщил Наталье Гаряевой о возбуждении уголовного дела против оператора свалки. Информация о нелегально захороненных отходах заинтересовала следствие, однако в деле нет ни конкретных подозреваемых, не потерпевших, отметила активистка.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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