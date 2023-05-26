26 мая 2023, 18:40

Житель Ингушетии задержан по делу о терроризме

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Подозреваемый в терроризме и незаконном обороте оружия житель Малгобекского района задержан силовиками, отчиталась Объединенная группировка войск в Северокавказском регионе.

Сотрудники Росгвардии и управления ФСБ России по Ингушетии задержали подозреваемого в совершении преступлений террористического характера, сообщила пресс-служба Объединенной группировки войск в Северокавказском регионе.

Задержанный в Малгобекском районе житель Ингушетии подозревается "в совершении ряда преступлений", а также в незаконном обороте оружия, сообщила 25 мая газета "Ингушетия" со ссылкой на ведомство.

Как писал "Кавказский узел", после обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. В Малгобекском районе был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось скрыться после перестрелок, а силовики оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав при этом их имен.

12 апреля Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали в селе Гвардейское Надтеречного района участника вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии. По данным источников в силовых структурах, задержанный - житель села Аки-Юрт Малгобекского района Рамзан (по другим данным, Рамазан) Бабуев, который помогал объявленным в розыск скрываться после нападения на пост ДПС.

14 апреля стало известно, что ингушские силовики нашли гранату у жителя села Аки-Юрт, который приходится двоюродным братом задержанному в Чечне Рамзану Бабуеву. У другого жителя села найдено взрывное устройство. По данным источников в силовых структурах, оба мужчины задержаны.

26 апреля силовики отчитались о задержании Асхаба Бациева, который подозревается в пособничестве жителям Ингушетии, объявленным в розыск за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Потери силовиков в ходе боя в Зязиков-Юрте, включая трех убитых и восемь раненых, стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, следует из хроники вооруженных инцидентов в Ингушетии, которую с 2006 года ведет "Кавказский узел". Подробности серии инцидентов в марте-апреле 2023 года в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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Примечание:

"Мать и сестра Оздоева попросили его сдаться властям", "Аналитики исключили связь обстрела автомобиля в Ингушетии с нападениями на силовиков", "Обнародовано видео с раскаянием Амира Бокова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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