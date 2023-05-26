Родители карабахских выпускников скромно отметили последний звонок в школах

26 мая 2023, 11:55

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Более 2000 детей окончили школы в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобразования. Родителям выпускников в этом году пришлось отказаться от банкетов и вечеринок из-за тяжелой ситуации в непризнанной республике, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Азербайджан установил пограничный пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, пообещав беспрепятственный проезд через него жителям Армении и Нагорного Карабаха. Однако Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, а местные жители опровергают заявления о беспрепятственном и безопасном проезде через КПП.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые прекратили акцию 28 апреля, после установки пропускного пункта. Информацию о правилах проезда через пункт пропуска "Кавказский узел" собрал в справке "Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе".

Сегодня в школах Нагорного Карабаха начались церемонии последнего звонка для более 2000 выпускников, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минобразования.

По данным ведомства, последний звонок организован в 105 школах. Сегодня мероприятие проходит в школах с 5-дневной учебной неделей, а 27 мая – в школах с 6-дневной учебной неделей. Сотрудница министерства отметила, что число выпускников такое же, как и в прошлые годы, однако точную цифру назвать отказалась.

Мероприятия проходят в сокращенном формате, сообщила она. "Учитывая условия блокады, мы призвали школы провести церемонию последнего звонка без лишней роскоши и в соответствии с ситуацией и блокадных возможностей. Тем не менее, правительство не могло отменить последний звонок в школах, так как, несмотря на то, что наша страна и общество сегодня переживают чрезвычайно тяжелые времена, ничто не должно мешать нашей молодежи наслаждаться одним из самых важных моментов своей жизни", - сказала представитель министерства.

Сотрудник Центра оценки и тестирования Нагорного Карабаха сообщил, что «в начале мая завершилась регистрация абитуриентов для поступления в вузы на 2023-2024 учебный год», и «зарегистрировано 572 абитуриента». "ЕГЭ начнется 9 июня. Для единых экзаменов будет создано 5 экзаменационных центров в Степанакерте, а для проведения централизованных экзаменов для выпускников 9-х классов будут созданы 29 экзаменационных центров в Степанакерте и в районах", - сказал сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Родителям выпускников пришлось ограничиться официальными мероприятиями, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель родительского комитета 9-го класса одной из школ Степанакерта Оксанна Григорян.

"Учитывая послевоенный период и условия блокады, то есть отсутствие продуктов, мы бы и не смогли организовать роскошные банкеты и вечеринки для выпускников, как в довоенное время. Все мероприятия организованы в рамках традиционного и официального – торжественная линейка во дворе школы, минута молчания в память погибших в войне, торжественные выступления и танец, последний звонок и прощание со школой, вручение цветов учителям. Родители нашего класса, да и других классов, с которыми мы поддерживали связь, единодушно поддержали [идею о том], что раны войны еще свежи, блокада создала тяжелые социальные проблемы, поэтому расходы на последний звонок были умеренными", - сказала Григорян.

Аналогичное мнение высказала мать выпускницы Светлана Лалаян. "До войны [2020 года] у меня сын окончил школу, и для выпускников было организовано множество мероприятий – традиционные и по инициативе детей. Все было роскошно, богато, и все были счастливы. В этом году школу заканчивает дочь, и все мероприятия сокращены по числу, времени, и более сдержанные. И я считаю, что это правильно. Дети, хоть для них это и значимое событие, не должны отдаляться от реальности", - сказала Лалаян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, она была приятно удивлена тем, что власти смогли организовать доставку цветов в Нагорный Карабах к последнему звонку. "Кто-то скажет, что это бизнес, или еще что-то. Но мне в первую очередь было приятно, что в продаже появились живые цветы. Пусть букеты и были дорогими, но зато учителям были вручены цветы, как положено по сложившейся традиции", - сказала она.

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