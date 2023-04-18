Блокада Нагорного Карабаха длится 128-е сутки

18 апреля 2023, 08:29

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 128-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста жителями Азербайджана. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате ее блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев. Он обратил внимание, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями 50 дней.

Жители Нагорного Карабаха остаются без газоснабжения, рассказал карабахский блогер Давид Степанян. "В Степанакерте по-прежнему сохраняются очереди за фруктами и овощами, и за всякой всячиной. Свет выключают каждый день, хорошо хоть по вечерам больше не отключают, а днем – только настроился и сел за работу, а свет, как назло, тут же выключают", – написал Степанян 17 апреля в заметке "Смешать и соединить" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 128-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста. При этом еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

"Кавказский узел" также писал, что 7 апреля карабахские женщины призвали мировых лидеров обеспечить деблокаду региона. 10 апреля на их обращение отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС обеспокоен ситуацией с Лачинским коридором, и прилагает усилия для решения этой проблемы.

Ранее, 24 декабря 2022 года, на фоне безуспешных попыток властей добиться разблокировки Лачинского коридора, жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу, но миротворцы их не пропустили дальше блокпоста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

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