Реакция на санкции США снизила шансы на евроинтеграцию Грузии

14 апреля 2023, 07:16

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Отказ властей Грузии признать проблемы в судебной системе в ответ на санкции США в отношении четырех судей ухудшил перспективы евроинтеграции Грузии, так как судебная реформа была одним из условий Евросоюза, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о полной поддержке всех судей в стране и готовности защищать независимость суда от любого вмешательства.

5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупционной деятельности. Власти Грузии заявили, что Госдепартамент США принял решение на основе непроверенной информации. Реакция властей демонстрирует неготовность исправлять ситуацию и проводить судебные реформы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Тбилиси.

В стране создана система, при которой суд подконтролен властям, причем эта система была создана еще при президентстве Михаила Саакашвили, указал адвокат, экс-глава Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили.

"При президентстве Михаила Саакашвили был создан такой режим, из которого Грузия не выйдет 15-20 лет. Система прокуратуры сейчас ближе к той, которая была в СССР, поэтому сейчас тяжело Грузии встать на путь развития. Действующие власти оставили прокуроров, которые работали при Саакашвили, что представляет большую проблему для справедливого суда, а суд должен быть свободен от правительства", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Запад заинтересован в том, чтобы грузинский судебный корпус состоял из людей, получивших образование на Западе, участвовавших там в тренингах, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. "Условие Евросоюза для получения статуса страны-кандидата предусматривает проведение реформы судебной системы, среди вопросов которой – прозрачное назначение членов Высшего совета юстиции, отбирающего кандидатов на должности судей. Создание возможностей для вхождение в судейский корпус людей, далеких от внутренних кругов системы, чтобы они были неподконтрольны влиятельным судьям", - сказал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ЕС выдвинул Грузии такие 12 условий, часть которых невозможно выполнить без участия оппозиции и гражданского общества. Сама же правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» заинтересована как минимум «в первичной сравнительно положительной оценке» для продолжения евроинтеграции, считает эксперт.

Он предположил, что власти проведут реформы согласно выдвинутым условиям, но с учетом грузинских особенностей. При этом он напомнил, что власти страны отказались взять грант в размере 75 миллионов евро на проведение судебной реформы, которую сочли «неприемлемой и навязываемой».

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили упрекнул власти страны в оптимистичной реакции на введение санкций США в отношении четырех судей, поскольку, по его словам, в судебной системе много недочетов и недоработок.

"После заявления Госдепа США о введении санкций были высказаны протестные заявления тех, в чьем отношении приняли эти санкции – неправильно наказывать людей без предъявления доказательств их вины. В ответ Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Грузии сообщила, что у американской стороны есть достаточное количество материалов, доказывающих обвинения против них, и их предоставят соответствующим структурам Грузии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, все зависит от того, какие документы будут представлены в качестве доказательств вины и сочтет ли их общественность достаточными для предъявления обвинений в коррупции.

По мнению Менагаришвили, острая реакция властей на введение санкций обусловлена тем, что одна из функций политического руководства страны – критическая оценка. Подобные реакции и действия не означают смену внешнеполитического курса страны, порой заявления делаются из-за «нехватки квалификации, незнания предмета, не подбирают подходящие слова».

"Грузия не может и не должна быть в конфронтации со стратегическим партнером, и все должно быть срочно исправлено и приведено в порядок", - сказал он.

В свою очередь руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе предполагает, что власти Грузии не намерены проводить реформы согласно условиям Евросоюза и, в частности, в интересы входит сохранение действующей судебной системы, которая дает возможность «Грузинской мечте» сохранить власть.

"Сейчас власти контролируют судебную систему, и это им выгодно. Выступают с заявлениями перед общественностью о том, что все хорошо и нормально. Сам же суд не признает ошибки. Впоследствии с этим возникнут проблемы, так как одно из условий ЕС касается судебной системы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти страны, по его мнению, исходят из собственных интересов для сохранения власти, им невыгодно проведение реформы, чтобы Грузия не смогла получить статус кандидата в члены ЕС. "Преднамеренно или нет, но у Грузии портятся отношения со странами Евросоюза. Кроме Венгрии", - сказал он.

На ухудшение отношений Грузии со странами Евросоюза указал и аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили. Однако, по его мнению, в вопросе действующей судебной системы важно не то, как ее позиционируют грузинские власти, а как ее воспринимает Евросоюз, считающий необходимым проведением реформ для евроинтеграции страны.

"Если эти оценки не совпадают, то надо исправляться, потому что это Грузия хочет в Евросоюз, а не наоборот. Уже стоит вопрос приближения или неприближения к ЕС или получения или неполучения статуса кандидата. С этой точки зрения гораздо важнее оценка Евросоюза – как себя позиционирует Грузия - и оценка качества предпринимаемых реформ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чечелашвили обратил внимание, что США ввели санкции на фоне того, что страна на протяжении последних 30 лет вкладывает сотни миллионов долларов в институциональное строительство грузинского государства. И если от этого отказаться, то последствия будут гораздо тяжелее, чем допуск или представление виз в США.

Санкции предусматривают запрет на въезд в США для самих судей и для членов их семей. Запрет на въезд "не ограничивается конкретным периодом", однако может допускать исключения при наличии "определенных обстоятельств", сообщило посольство США в Грузии.

Кроме того, если продлится тенденция, к которой сейчас прибегли власти, заявляя об образцовом грузинском суде и проведенной качественной судебной реформе, то в будущем могут расширить круг лиц, попавших под санкции, указал Чечелашвили.

"Можно делать вид, что все в порядке, что у нас самая хорошая реформа, хорошая судебная система. Это можно попытаться объяснить своим избирателям, но от этого проблема не исчезнет. Такая риторика – печальная практика, говорящая о том, что это не последнее такого рода решение, которое мы увидели. […] Правительство Грузии не намерено учитывать рекомендации, разрабатываемыми стратегическими партнерами. К решению о введении санкций США не пришли в одночасье – долго критиковали судебную систему. В последнем отчете Госдепа даже было зафиксировано словосочетание «судебный клан», и когда такое слова появляются в документах, то нужно ожидать дальнейшего развития ситуации", - сказал Чечелашвили.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и "разной информацией из открытых источников", сообщил 6 апреля "Коммерсант".

Председатель Верховного суда Нино Кадагидзе 10 апреля на брифинге заявила о недоверии заявлениям о коррупции в судебной системе, при которых не предоставили доказательства вины. В связи с чем она объявила о «полной поддержке» судьям, выразив надежду о пересмотре решения США.

"Я хочу громко сказать, что ни один раз, ни на одном этапе, таких реальных, таких настоящих, таких доступных достижений не было, как при судебной системе, свободной от коррупции. Соответственно, я не приму ни одно заявление о существовании коррупции в судебной системе", - заявила Кадагидзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 3 апреля председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия выполнила большинство рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, но радикалы специально поляризуют общество, мешая стране. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи не исключили, что Грузия получит статус кандидата уже в этом году, но указали на нерешенные проблемы, которые ставят под сомнение перспективу евроинтеграции страны.

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