Спецоперация в Чечне стала второй за две недели

12 апреля 2023, 02:18

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Спецоперация в селе Гвардейском произошла спустя две недели после вооруженного инцидента в Гудермесе, где были убиты два человека.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 11 на 12 апреля в селе Гвардейское Надтеречного района прошла спецоперация. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, был задержан член незаконного вооруженного формирования, чья личность установлена. Среди силовиков пострадавших нет.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и данных из открытых источников, спецоперация в Гвардейском стала вторым вооруженным инцидентом в Чечне за две недели.

Напомним, что в ночь на 29 марта источники сообщили о нападении на пост полиции в Гудермесе и о двух убитых силовиками. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Несколько человек опознали убитых как дядю и племянника, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Управление СКР по Чечне подтвердило сведения о родстве убитых, заявив, что это жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Убитых звали Руслан и Зелим, сообщили блогеры. По данным источника "Кавказского узла", один из убитых силовиками страдал психическим заболеванием, сведения о психическом расстройстве одного из убитых подтвердили авторы репортажа чеченского гостелеканала.

Затишье перед спецоперацией в Гудермесе продолжалось более четырех месяцев. 21 ноября 2022 года в центре Грозного. Неизвестный напал с ножом на сотрудника ГИБДД и пытался скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, нападавший был убит.

В отчете за 2022 год МВД по Чечне отчиталось о том, что за год в республике было выявлено 104 преступления террористического характера, в том числе ликвидирована террористическая ячейка и убиты два предполагаемых боевика.

В январе 2021 года Рамзан Кадыров отчитался о том, что с бандподпольем в Чечне "полностью покончено". Об этом он сообщил после того, как в ходе спецоперации на окраине селения Катар-Юрт были убиты находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Асланом Бютукаевым. Однако менее чем через полгода произошел еще один инцидент - в Грозном 9 июля 2021 года мужчина напал на сотрудников полиции и был убит.

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