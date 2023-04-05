Программист из Камышина объяснил суду мотивы поджога мэрии

05 апреля 2023, 19:02

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Павел Магаляс, обвиняемый по делу о поджоге здания мэрии Камышина, признал вину и пояснил, что пошел на поджог из-за мобилизации и опасений за судьбу многих россиян. Магаляс попыткой поджога выразил свою позицию по поводу специальной военной операции на Украине, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", рано утром 23 сентября 2022 года в здание администрации Камышина был брошен зажигательный предмет, возгорание было потушено до приезда пожарных. Мэрия оценила ущерб как незначительный. 25 сентября 2022 года стало известно, что по подозрению в поджоге задержан 37-летний Павел Магаляс.

Сегодня в зале городского суда Камышина Волгоградской области проходило третье заседание по делу 38-летнего программиста Павла Магаляса. На первом заседании, которое состоялось 6 марта, ему было предъявлено обвинение в покушении на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога (часть 1 статьи 167 Уголовного кодекса России) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России). В этот же день Магалясу был продлен срок пребывания под стражей. На втором заседании (20 марта) судья Татьяна Куликова огласила обвинительное заключение и определила порядок исследования доказательств, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимого Виталий Григорьев.

Магаляс признал свою вину еще в ходе следствия, подчеркнул адвокат. По словам защитника, ночью 23 сентября 2022 года, "когда вокруг никого не было", Магаляс, "нарушая общественный порядок", бросил в сторону здания администрации города Камышина две бутылки с зажигательной смесью.

"Он не знал, что в администрации находился сторож. Света в окнах администрации не было. Думал, что сработает сигнализация. Таким образом он выразил свою позицию по поводу специальной военной операции на Украине. В суде Павел сказал, что на тот момент – на второй день частичной мобилизации – он видел, как от администрации увозили людей и думал, что их сразу направят в зону СВО. Не знал, что они должны пройти еще предварительную подготовку. Сказал на суде, что он об этом сожалеет. Случилось все быстро, спонтанно, необдуманно. Из сообщений СМИ Павел узнал, что в другом городе страны один парень так поступил в отношении военкомата. И вот на эмоциях сделал это, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. Не более того", - рассказал адвокат Григорьев.

Сегодня в суде состоялось первое слушание по существу. Администрация Камышина предъявила подсудимому к возмещению ущерб в размере 8012 рублей, "который уже был в период предварительного следствия им полностью возмещен", сообщил адвокат. "Он действительно не хотел ничего уничтожать. Кинул на порог одну бутылку, а вторая попала на донышко и отскочила к окну, окно было повреждено огнем. Основной ущерб из-за пластикового окна. А так бы не было ущерба, так как огонь попал на брусчатку", - объяснил адвокат.

По словам Григорьева, сегодня в суде была допрошена супруга подсудимого. Она заверила участников процесса, что ничего о приготовлениях мужа не знала. В ночь совершения преступления она спала. Муж рассказал ей о случившемся лишь наутро. "Она была чисто формально допрошена", - заметил адвокат.

Супруги Магаляс воспитывают двух несовершеннолетних детей, имеют родителей–пенсионеров. Павел работает программистом в московской организации "на удаленке", рассказал адвокат. "У нас, помимо положительной характеристики, есть еще кое-что в качестве смягчающих обстоятельств. Мы предоставим это на следующем заседании. Суд посещают его родственники. Друзей его попросили не ходить на суд. Не хотим ажиотаж создавать. Излишне много внимания ему не нужно", - заявил Виталий Григорьев.

Судебное заседание продлилось полтора часа. Допрашивали подсудимого. Он рассказал суду о причинах совершенного им преступления и вновь напомнил суду, что ущерб возместил полностью. "Все прошло в спокойной обстановке. Вопросов было по минимуму, и были они по существу дела. Вопросов об уголовной статье по хулиганству у нас нет. Мы от нее никуда не денемся. Но хотелось бы, чтобы наказание было минимальным. На следующем заседании будут заслушаны свидетели, и будут исследоваться письменные доказательства. Надеемся, что сторона обвинения закончит исследовать свою часть", - подытожил свой рассказ адвокат Григорьев.

Следующее заседание суда по этому делу назначено предварительно на 24 апреля.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Магаляса, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что максимальным наказанием, предусмотренным вменяемыми подсудимому Магалясу статьями Уголовного кодекса РФ, может стать лишение свободы на срок до семи лет. "Если мы вспомним аналогичный судебный процесс в Советском суде Волгограда по делу поджигателя военкомата Сердюка, то можем предположить, что приговор будет мягче, чем у Сердюка, так как сумма ущерба по сравнению с делом Сердюка у Магаляса мизерная. Никто из граждан от камышинского поджога не пострадал. Характеристика положительная. В семье есть несовершеннолетние дети. Защита может добиться самого минимального наказания для Магаляса – денежного штрафа, без лишения свободы. Чего ему и желаю", - высказал свои предположения юрист Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что 30-летний Денис Сердюк был арестован по обвинению в хулиганстве и уничтожении чужого имущества после поджога военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. В суде Сердюк признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. На заседании 8 февраля он объяснил суду, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", но теперь сожалеет об "импульсивном поступке". 27 февраля суд признал его виновным в "умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии. Также суд обязал Сердюка возместить Минобороны ущерб в размере 923 тысячи 229 рублей 60 копеек.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях произошли как минимум девять попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Как минимум один из случаев, а именно поджог здания администрации Зимовниковского района Ростовской области квалифицирован как теракт. Также как теракт квалифицировано дело против Олега Важдаева о попытке поджога военкомата в Краснодаре.

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково Ростовской области виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата 13 мая 2022 года и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

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