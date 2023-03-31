31 марта 2023, 19:21

Адаму Хамчиеву потребовалось лечение после нападения

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Ингушский блогер Адам Хамчиев после избиения находится в больнице, рассказал правозащитник Магомед Муцольгов. Нападение на блогера, который известен критикой чиновников, он связал с бытовым конфликтом. Хамчиев не был активен в публичном пространстве после прошлогоднего задержания и возбуждения дела о незаконном хранении оружия, отметила журналистка Изабелла Евлоева.

Как писал "Кавказский узел", блогер Адам Хамчиев, неоднократно критиковавший чиновников, попал в больницу после того, как в Малгобеке несколько неизвестных напали на него и избили.

 2 февраля 2022 года мать Адама Хамчиева рассказала, что ему стали угрожать люди, наделенные властью. Это стало результатом того, что Хамчиев озвучил проблемы в перинатальном центре, заявил председатель ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Магомед Хазбиев. 23 января 2022 года стало известно, что новорожденный ребенок жительницы Ингушетии умер в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

Адам Хамчиев находится в больнице, речь может идти о причинении тяжкого вреда здоровью, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов. "Я с ним разговаривал, он в больнице. Ситуация простая, отчасти он сам виноват, его общественная деятельность переросла в бытовой конфликт и закончилась избиением. Самое главное в этой ситуации, что люди, которые приехали с ним на разборки, совершили тяжкое преступление. Первое — они его похитили. Даже если его силком погрузили в машину и выкинули через два метра — это похищение. Второе — он избит. Когда его заталкивали в машину, он уже был без сознания. И если он в больнице, то это не легкие телесные. Третье — это стрельба, а это значит - ношение и хранение оружия. И два тяжелых, отягчающих обстоятельства, - то, что их была группа лиц и они были вооружены. Все эти действия придется квалифицировать в рамках УК РФ, как тяжкое, а возможно особо тяжкое преступление. Если кто-то планировал учинить драку на бытовой почве, то сейчас это уже переросло в другие масштабы. Это была попытка убийства", - считает Муцольгов.

Говоря о возможности примирения сторон, к институту которого обращаются в конфликтных ситуациях в Ингушетии, собеседник отметил, что совершенные действия входят в противоречие как с исламскими нормами, так и традиционным ингушским правом. "Если говорить с точки зрения ислама — они нарушили все законы шариата, еще и в месяц Рамадан. С точки зрения адата - также нельзя похищать взрослого мужчину и увозить, это тоже тяжкое преступление, тут хулиганкой и примирительными процедурами с участием старейшин не обойтись. Правоохранительные органы обязаны возбудить дело, их было пять человек, все остальное не имеет никакого значения", - отметил Муцольгов.

При этом правозащитник отметил, что общественная деятельность, которую ранее вел Хамчиев, находила отклик в ингушском обществе, на нее был запрос. "Адам стал популярным и известным блогером, потому что помогал людям озвучивать их проблемы. В последнее время он был на подписке, потому пытался не появляться в публичном пространстве. Сейчас он в больнице, и по закону, если он пробудет там больше десяти дней, - то вред здоровью нанесен средний или тяжкий. Дело пока не возбудили, но я не вижу тут никакого способа его замять", - заключил Муцольгов.

В последнее время Адам Хамчиев не занимался блогерской или иной общественной деятельностью, рассказала в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания "Фортанга" Изабелла Евлоева."Я не видела от него каких-либо заявлений или постов после задержания сотрудниками правоохранительных органов [в январе 2022 года]. Поэтому я сомневаюсь, что избиение связано именно с блогерской деятельностью, возможно, это был бытовой конфликт. Мне не известно, обращался ли он в правоохранительные органы, возбуждено ли уголовное дело, и о том, почему это произошло", - заявила Евлоева, добавив, что "осуждает совершенное насилие».

"Кавказский узел" также писал что 27 января 2022 года члены "Гражданской инициативы" со ссылкой на очевидцев сообщили о похищении блогера и члена партии Адама Хамчиева. До этого блогер заявлял об угрозах в свой адрес. Тогда же стало известно, что Хамчиев находится в полиции по подозрению в хранении переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов. Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его общественной активностью.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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Примечание:

"Защита озвучила детали заседания по делу Адама Хамчиева", "Пользователи соцсети назвали Хамчиева борцом за справедливость", "Обнародовано видео похищения Адама Хамчиева".

Автор: Алихан Мамсуров источник: корреспондент "Кавказского узла"

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