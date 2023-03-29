Аналитики призвали власти Армении оценить риски ратификации Римского статута

29 марта 2023, 22:34

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Намерение властей Армении ратифицировать документ не должно беспокоить Москву, так как ратификация документа позволит рассматривать в Международном уголовном суде дела против Азербайджана, указал политолог Андриас Гукасян. Власти должны взвесить выгоды и риски от ратификации статута, и если риски могут привести к ущербу для страны, повременить с ратификацией, считает политолог Акоп Бадалян. У Армении после ратификации статута "задним числом" не будет обязательств относительно ареста Путина, указал юрист по международному праву Ара Хзмалян.

Как писал "Кавказский узел", Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции Армении, заявил сегодня Конституционный суд страны. Москва не обсуждала с Ереваном вопрос Римского статута, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а спикер парламента Армении Ален Симонян усомнился в возможности ареста Путина по ордеру Гаагского суда.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года. Решение Международного уголовного суда никак не повлияет на политические и экономические связи Баку и Москвы и личные отношения Ильхама Алиева и российского президента, считают опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Правительство Армении своим постановлением от 29 декабря 2022 года одобрило ратификацию Римского статута и инициировало принятие заявления о "ретроактивном признании" юрисдикции МУС, начиная с 10 мая 2021 года. Данная отсылка к маю 2021 года "обусловлено широкомасштабной военной агрессией и оккупацией территорий Республики Армения, осуществленной вооруженными силами Азербайджана, начиная с мая 2021 года и затем 13 сентября 2022 года". Вооруженные сила Азербайджана до сих пор находятся в различных частях суверенной территории Республики Армения, в районах, прилегающих к гражданским населенным пунктам, указано в постановлении.

Римский статут был подписан Арменией 1 октября 1999 года, однако так и не был ратифицирован, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Конституционном суде Армении. Процесс ратификации был приостановлен в соответствии с постановлением Конституционного суда от 13 августа 2004 года, согласно которому обязательства Республики Армения, вытекающие из лежащего в основе юрисдикции МУС принципа дополнительности (комплементарности), закрепленного в Римском статуте, были признаны несоответствующими статьям 91 и 92 Конституции страны 1995 года (об осуществлении уголовного правосудия исключительно предусмотренными Конституцией судами).

Также Конституционный суд признал несоответствующими требованиям статьи 40 (право на прошение о помиловании или смягчении назначенного наказания), статьи 55 (полномочие президента Республики на помилование осужденных), статьи 81 (полномочие Парламента объявлять амнистию) обязательства, вытекающие из предусмотренного статьей 105 Римского статута запрета на помилование или амнистию лица, осужденного МУС, отметили в Конституционном суде

Ратификация Римского статута - одно из обязательств Армении по вступившему 1 марта 2019 года в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС (СЕПА), указал политолог Андриас Гукасян. По его словам, Армения является страной, выступающей учредителем этой Конвенции, в 1999 году Армения подписала Римский статут, но все эти годы он не был ратифицирован, поскольку Конституция 1995 года не предполагала, что граждане Армении могут быть подвергнуты уголовному преследованию вне национальной системы правосудия. Новая Конституция страны сняла это ограничение.

До вступления в силу Римского статута Армении нужно проделать еще ряд формальностей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист по международному праву Ара Хзмалян. По его словам, решение Конституционного суда о том, что обязательства Армении, изложенные в Римском статуте МУС соответствуют основному закону страны, позволяет парламенту ратифицировать его. "Проект в парламент должно направить правительство Армении, а после ратификации Договора о МУС и принятии его уже в качестве закона его должен подписать президент. Затем он направляется в Депозитарий на ознакомление. Никаких сроков нет, но надеюсь в самое ближайшее время Армения все же ратифицирует статут", - отметил Хзмалян.

Хзмалян считает, что ретроактивное признание юрисдикции МУС может касаться лишь дел касающихся самой Армении. "Ордер на арест Путина МУС уже выдал, сегодня Армения еще не ратифицировала Римский статут, соответственно, у нее в этом вопросе не могут быть никаких обязательств", - подчеркнул он.

Источник в МИД России заявил, что "в Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства". Армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана, говорится в сообщении от 27 марта. Официальных заявлений по поводу намерения Армении ратифицировать Римский статут к 22.20 мск 29 марта на сайте ведомства не содержится.

Беспокойство России в связи с намерением Армении ратифицировать Римский статут и ее резкие предупреждения, по мнению Хзмаляна, связаны с тем, что под ответственность могут попасть азербайджанские чиновники, "либо Россия пытается дискредитировать как МУС, так и саму Армению".

Андриас Гукасян в свою очередь считает, что "Москве не за чем беспокоиться". "Беспокоиться должен Азербайджан за своего руководителя, который может быть привлечен к ответственности за свои действия. Москва может, исходя из своих интересов, продвигать повестку Азербайджана в Армении, с чем мы не раз столкнулись", - считает политолог.

Вряд ли реакция России связана с возможностью ареста Владимира Путина. Не исключается, что Россия видит опасность вывода армяно-азербайджанского вопроса из-под своего влияния посредством Международного суда. То есть, вопрос вносится в Международный суд, а сам этот процесс становится механизмом для ослабления посреднической роли России, считает политический аналитик Акоп Бадалян.

Это, по его мнению, еще один инструмент для усиления влияния Запада в регионе, тем более что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина доказало, что на деле МУС полностью под влиянием того же Запада, и недовольство России может быть вызвано этим обстоятельством.

Республиканская партия Армении в свою очередь выступила с заявлением, в котором назвала решение КС по Римскому статуту "политической близорукостью". Партия считает, что ратификация статута может привести к непредсказуемым последствиям для Армении, а Конституционный превысил свои полномочия и вынес незаконное решение. "МУС – это крайне политизированный орган, и очередная политическая близорукость – думать, что присоединение к этому суду способно как-то обслуживать интересы Армении", - говорится в заявлении РПА.

Власти Армении должны просчитать последствия ратификации статута, указал Бадалян. "Армения, конечно, суверенное государство, которое вправе высказать свою позицию по тем или иным международным процессам, но с другой стороны, Армения находится в регионе, который является одним из ключевых направлений геополитических противостояний. На этом этапе, конечно, пока это противостояние происходит на дипломатическом уровне, но в любой момент это может вылиться в военную эскалацию. И в таких условиях власти Армении обязаны учитывать последствия своего решения по Римскому статуту – какие возможности открываются этим решением для Армении и какие возникают риски, насколько это декларативное решение взвешено, и насколько это авантюра", - подчеркнул Бадалян.

По его словам, если Армения рассчитала все плюсы и минусы и Римский статут больше принесет стране пользы, чем навредит, то ратификация нужна. "Но если она пойдет наперекор России, и это поставит под удар безопасность страны, мы потерям вновь как в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), так и в Армении, то тут нужно еще раз подумать. Речь не идет о том, что не нужно вовсе присоединиться к МУС, но можно повременить и сделать это не сегодня, а позже, когда не будет никаких рисков", - заключил политолог.

"Кавказский узел" писал, что несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве России после того, как в ночь на 13 сентября 2022 года произошло обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе, Армения и Азербайджан периодически продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах.

В результате этого обострения, по данным властей, погибли, по меньшей мере, 49 армянских военнослужащих, со стороны Азербайджана – 42 военных и восемь пограничников. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Азербайджан 14 сентября 2022 года заявил о готовности передать Армении тела 100 погибших при обострении конфликта военных. В тот же день Никол Пашинян заявил о 105 погибших армянских военных в ходе конфликта.

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