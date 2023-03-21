21 марта 2023, 22:35

Арест дагестанского полпреда в Татарстане напомнил о нереализованных планах сотрудничества регионов

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Сотрудничество между Татарстаном и Дагестаном развивалось в период, когда правительство Дагестана возглавлял Артем Здунов, но с его уходом связи между двумя республиками ослабли, отметили дагестанские журналисты, комментируя арест полномочного представителя Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова. По их словам, Муслимов мало известен в республике.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта суд в Казани арестовал на два месяца полномочного представителя Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова, обвиняемого в вымогательстве 6,7 миллиона рублей у местного бизнесмена Геннадия Старостина.

Арестованный полпред Дагестана в Татарстане Муслимов не был известен до своего ареста, считает заместитель главного редактора издания "Черновик" Магомед Магомедов. "Я совершенно ничего не знаю о Магомеде Муслимове. О том, что он является полпредом Дагестана в Татарстане, я узнал из криминальной хроники. До этого о нем ничего не слышал, поэтому не могу сказать, является ли он предпринимателем, хорошим чиновником или членом какой-то политической команды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, говорить об особых отношениях Дагестана и Татарстана не приходится. "Что касается особых отношений Дагестана и Татарстана, то нет каких-то сфер активного сотрудничества. Даже когда бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов был премьером Дагестана, не были налажены какие-то особые экономические связи. Кроме каких-то там вялых попыток участия татарстанского бизнеса в дагестанских сферах. С Татарстаном больше связана команда Сулеймана Керимова, у которого там бизнес", - пояснил он.

7 февраля 2018 года Артем Здунов, который прежде занимал должность министра экономики Татарстана, возглавил правительство Дагестана. 18 ноября 2020 года Здунов был назначен врио главы Мордовии. 29 сентября 2021 года после победы на выборах Здунов официально вступил в должность главы Мордовии.

Главред "Нового дела" Хаджимурад Сагитов также не слышал о полпреде до его ареста. "В журналистике я лет 15 и о нем мало что слышал - о его деятельности в республике или за ее пределами. Татарстан – регион, с которым нас многое связывает и объединяет, и там должен был быть достаточно активный и ответственный человек. Можно сказать, что хорошо, что до этого о нем ничего плохого мы не слышали. Часто же чиновников мы узнаем негативным действиям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

О полпреде стало известно из-за его ареста, но к этой информации Сагитов советует относиться с осторожностью. "Я бы не торопился делать выводы. Мы не знаем, насколько обоснованы обвинения. Мы удивлены пассивностью властей Дагестана. Почему не предоставляется слово защите полпреда? Возможно, он ни в чем не виноват. Сколько было случаев, когда чиновника арестовывали, но потом выяснилось, что обвинения и претензии не обоснованы, и дело разваливалось в суде", - отметил он.

Сагитов указал, что между Дагестаном и Татарстаном особые отношения в сфере культуры и религии. "Много объединяющего в этой сфере. В экономике особых связей назвать не могу. Была какая-то активность в то время, когда Здунов занимал должность председателя правительства Дагестана. Тогда Татарстан был одним из немногих регионов, с которым у нас было прямое авиасообщение. Он приводил сюда членов своей команды, которые работали в Татарстане. У него были налажены логистические связи и каналы с федеральным центром, которыми он пользовался. Другой вопрос, для чего использовались эти связи – для себя или республики? Наши местные чиновники, которые работали с ним, ушли в Мордовию вместе с ним. Вот в его время были налажены определенные контакты между Татарстаном и Дагестаном", - рассказал он. 

Экономический обозреватель еженедельника "Новое дело" Андрей Меламедов также вспомнил приток менеджеров из Татарстана во время работы Здунова в Дагестане. "Особых связей не отметил бы, но когда Здунов был премьером, тогда привлекались многие менеджеры из Татарстана. То есть со своей командой прибыл к нам. Сейчас этой команды нет. Но и история с командой из Татарстана особо не повлияла на двусторонние связи и углубление сотрудничества", - отметил он. 

Меламедов также ничего не знал о полпреде. "О таком чиновнике стало известно после новостей об аресте. Но к этой информации я отношусь достаточно осторожно. Уже не раз бывало, что подобные скандалы заканчивались ничем, оказывалось, что подозрения безосновательными", - подчеркнул он.

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Примечание:

"Полпред главы Дагестана рассказал о коррупции в детсадах Махачкалы", "Полпред Васильева на юге Дагестана отправлен в отставку", "Приговор сотрудникам СИЗО Махачкалы стал уникальным для Дагестана".

Автор: Роман Кужев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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