Полпред Дагестана Магомед Муслимов арестован на два месяца

18 марта 2023, 08:13

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Суд в Казани арестовал на два месяца полномочного представителя Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова, обвиняемого в вымогательстве 6,7 миллиона рублей у местного бизнесмена Геннадия Старостина.

Как информировал "Кавказский узел", 16 марта источники сообщили, что силовики задержали в Казани полномочного представителя Дагестана в Татарстане в рамках расследования дела о вымогательстве 6,7 миллиона рублей у местного бизнесмена.

Статья 163 УК РФ "Вымогательство" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вахитовский суд Казани поместил под стражу сроком на два месяца полпреда Дагестана в Татарстане Магомеда Муслимова по делу о вымогательстве 6,7 миллионов рублей. "Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Муслимова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 15 мая 2023 года", – процитировал 17 марта ТАСС решение суда.

Муслимову предъявлено обвинение по статье о вымогательстве. Заявление в отношении него подал бизнесмен из Казани Старостин. Арест Муслимова будет обжалован, рассказал адвокат полпреда Марсель Шагиахметов.

На заседании суда следователь указал, что Муслимов оказал сопротивление при задержании. Заявление в отношении него подал предприниматель Геннадий Старостин, передал 17 марта "Казанский репортер".

На сайте Вахитовского суда Казани уточняется, что Муслимову вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере".

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