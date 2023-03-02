Правозащитники связали массовое захоронение в Грозном с внесудебными казнями

02 марта 2023, 22:17

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Внесудебные казни во время двух чеченских военных кампаний проходили по всему Грозному, так что найденные на окраине города останки могут принадлежать жертвам этих казней, предположили правозащитники Олег Орлов и Александр Черкасов. Экспертиза по установлению возраста останков может быть проведена даже за один день, рассказал эксперт в области судебной медицины.

Как писал "Кавказский узел", останки не менее 10 человек были обнаружены близ дачного поселка на окраине Грозного, это следует из опубликованной 1 марта в соцсетях видеозаписи. Авторы видео предположили, что останки принадлежат убитым в ходе чеченских кампаний. Из распространенного в WhatsApp аудиосообщения, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла", следует, что останки обнаружены вечером 28 февраля за Андреевской долиной в Заводском районе Грозного.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о недостоверности информации, что найденное в Шейх-Мансуровском районе Грозного (до декабря 2022 года - Заводской район) захоронение было сделано в годы военных кампаний в республике. "Я выезжал на место захоронения, осмотрел его, пообщался со специалистами. Судя по останкам и некоторым признакам, на этом месте было старое кладбище. По словам археологов, работающих на месте, это одно из старых кладбищ, которое было здесь приблизительно в XVIII веке", - указал он поздно вечером 1 марта.

Для определения возраста останков достаточно одного дня

Медицинская экспертиза костных останков человека, чтобы определить, когда он умер, может быть проведена даже за один день, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" на кафедре судебной медицины Медицинского института Российского университета дружбы народов.

"Методика определения возраста останков человека несколько субъективна, но делается экспертиза довольно быстро. Субъективность возникает при использовании методики подсвета в ультрафиолете. Эксперты могут расходиться в критериях определения возраста", - пояснил представитель кафедры судебной медицины.

По словам эксперта, сложности возникают при определении возраста костей более чем 50-летней давности. "До 50 лет - нормально определяется возраст. После 50 - уже не так чётко. Но, конечно, разницу между останками 20-летней или 200-летней давности определить можно без затруднений", - подчеркнул он.

Останки могут принадлежать жертвам бессудных казней

Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов сообщил, что в ходе обеих чеченских войн внесудебные казни происходили по всему Грозному. "Грозный был несколько раз полем боя. Было много погибших в ходе боев, как участников вооруженных формирований, так и мирных жителей. Были и внесудебные казни. В Грозном было немало мест незаконного содержания — так называемые фильтрационные пункты. В Заводском районе они тоже могли быть. Тем более тогда были большие пространства у заводов. Там было удобно такие преступления творить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, захоронения жертв войны, в том числе погибших от внесудебных казней, в Чечне периодически находят. "Много захоронений, в которых от 2-3 до нескольких десятков человек погребены. Часты такие захоронения и на кладбищах. Потому что трупы замученных и убитых людей выбрасывали на кладбища. Иногда сами жители находили неопознанные тела и хоронили на своих кладбищах. Обычно об этих неопознанных оставляли описания их, предметы, одежду, которая была, хранили, чтобы те, кто ищет, могли опознать близких среди погибших и захороненных. Известны случаи, когда люди, разыскивая своих пропавших родственников путём посещения разных кладбищ, находили их по этим вещам, которые сохраняли местные жители. Тогда останки эксгумировали и перезахороняли на родовых кладбищах", - рассказал Орлов.

В районе завода на окраине Грозного могут быть захоронены люди, погибшие при разных обстоятельствах , считает член совета Центра защиты прав человека "Мемориал" Александр Черкасов. "Если это захоронения Первой чеченской войны, то тогда так хоронили людей, погибших от бомбардировок и обстрелов", - сказал он.

В ходе второй чеченской военной кампании в этом районе со стороны хребта стояли российские воинские части, и не исключено, что погибшие были жертвами внесудебных казней, считает правозащитник. "Там при штурме и после штурма Грозного находилась 21-я бригада Внутренних войск и 205 мотострелковая армейская бригада. Они участвовали в зачистках, в ходе которых массовые насильственные исчезновения были в Старопромысловском районе. И среди найденных могут быть останки исчезнувших в декабре 1999 - январе 2000 годов. Но это предварительно. Точный результат могла бы дать генетическая экспертиза", - пояснил Черкасов.

Массовые захоронения в Чечне обнажили проблему идентификации останков

Александр Черкасов подтвердил, что периодически массовые захоронения обнаруживаются в Чечне и это становится событием в республике. "Но каждый раз это проблема. Потому что встаёт вопрос идентификации. Системно это не решается уже более 20 лет. Нужно системно искать пропавших, число которых по разным данным от 3 до 5 тысяч человек", - подчеркнул Черкасов.

Работа по поиску останков людей, исчезнувших в ходе военных кампаний в Чечне, ведется слишком медленно, заявили местные жители по случаю Дня пропавших без вести в 2019 году. Методы идентификации останков совершенствуются, но продвижения в расследовании гибели этих людей и подобных преступлений в других регионах Северного Кавказа нет, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В 2008 году на окраине Гудермеса было обнаружено массовое захоронение с останками шести человек. Личности погибших и дата смерти неизвестны.

В июне 2008 года в Чечне нашли массовое захоронение времен боевых действий 1995 года, сообщил Нурди Нухажиев, занимавший тогда пост омбудсмена Чечни. На территории, прилегающей к христианскому кладбищу в Ленинском районе Грозного, было захоронено в братской могиле около 800 человек

31 декабря 2016 года стало известно, что в Чечню из Ростова-на-Дону были доставлены останки 109 человек, погибших, предположительно, в первую военную кампанию. Они были захоронены в двух братских могилах на свежем кладбище между населенным пунктами Элеватор и Побединское Грозненского района республики. "Всего там было найдено более 160 скелетированных останков. Предполагалось, что это было место захоронения военнослужащих федеральных сил. Останки были вывезены в Ростов-на-Дону для проведения экспертизы. Выяснилось, что только 2 из них были погибшими военнослужащими, а все остальные, вероятнее всего, мирные жители, погибшие в период первой военной кампании в республике", - заявил тогда корреспонденту "Кавказского узла" представитель Духовного управления мусульман.

"Кавказский узел" также писал, что строители в Махачкале нашли на пляже около гостиницы "Джами" на берегу Каспийского моря останки 18 людей, об этом стало известно 28 февраля. На некоторых черепах видны отверстия от пуль, обратил внимание телеграм-канал Baza. Захоронение было сделано, предположительно, в 1930-е годы, сообщили следователи. На месте махачкалинского пляжа, где найдено массовое захоронение, в 1930-е годы проводились расстрелы, рассказали ученый Саид Ниналалов и представитель "Российского конгресса народов Кавказа" Деньга Халидов. Это единственное в Дагестане захоронение жертв сталинских репрессий, предположили они. Однако авторы комментариев к опубликованным в соцсетях кадрам этих останков подвергли сомнению версию ученых и следователей, предположив, что останки относятся к гораздо более позднему времени, особенно с учетом того, что на кадрах рядом с костями видна хорошо сохранившаяся обувь.

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