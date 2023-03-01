Массовое захоронение обнаружено на окраине Грозного

01 марта 2023, 23:38

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Останки как минимум 10 человек обнаружены близ дачного поселка на окраине Грозного, следует из опубликованной в сети видеозаписи.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля стало известно, что строители в Махачкале нашли на пляже около гостиницы "Джами" на берегу Каспийского моря останки 18 людей. На некоторых черепах видны отверстия от пуль, обратил внимание телеграм-канал Baza. Захоронение было сделано, предположительно, в 1930-е годы, сообщили следователи. На месте махачкалинского пляжа, где найдено массовое захоронение, в 1930-е годы проводились расстрелы, рассказали ученый Саид Ниналалов и представитель "Российского конгресса народов Кавказа" Деньга Халидов. Это единственное в Дагестане захоронение жертв сталинских репрессий, предположили они.

В Чечне было обнаружено массовое захоронение. Об этом сообщил в частности, Instagram*-паблик "ЧП Грозный_95", опубликовав короткое видео с места обнаружения останков и проинформировав, что в Чечне "машинист экскаватора обнаружил останки человека". "В случае обнаружения останков человека при работе экскаватора необходимо немедленно прекратить работу, а затем сообщить об этом в полицию. Полиция примет необходимые меры, включая осуществление проверки и осуществление расследования. В случае необходимости будет привлечена следственная группа", - указано в сообщении.

На это видео обратил внимание комментатор "Кавказского узла" nelson.mcclure. Он отметил, что видео и аудиосообщение в связи с находкой останков распространялись в WhatsApp. "В аудиосообщении на чеченском языке говорится, что человеческие останки были обнаружены рядом с новой дорогой, которая проходит по территории завода за Андреевской долиной", - написал он. Также комментатор отметил, что в сообщении говорится, что находка была сделана вечером 28 февраля

Как следует из данных сервиса "Яндекс карты" близ дачного некоммерческого товарищества "Андреевская долина" располагается ООО "Грозстройкерам". На сайте предприятия указано, что оно специализируется на выпуске фасадного лицевого кирпича и строительных блоков.

Видеозапись с места находки была опубликована в YouTube-канале LIVE KAVKAZ NEWS. За кадром переговариваются два человека, один из них говорит на чеченском, второй на русском.

"Это свежие черепа, когда тут глину добывали", - говорит за кадром голос на русском языке. Он рассказывает, что обнаружены черепа и человеческие кости, показывая их на видео. "10 штук. Это не слишком глубоко прикопаны. Вот тут вот как экскаватор глину добывал, копал, вскрыл их, - отметил он". Автор видео предположил, что это "во время войны наших пацанов" закапывали. "Вот они по порядку прям идут. Тут их, видимо, может быть больше туда дальше. Не факт, что всех нашли", - указано на видеозаписи.

Это видео также разместил сегодня блогер Башлам Чимаев. Он указал, что "во время рабочего процесса по срезу глиняного покрова в Шейх-Мансуровском районе Грозного найдены останки десяти захоронений неизвестных людей". "Уверен, что будут проведены следственные мероприятия по данному факту и надеюсь удастся идентифицировать их личности", - указано в сообщении.

Паблик "ЧП Грозный_95", сообщил сегодня также, что раскопками на месте массового захоронения "уже занялись", опубликовав Reels c места событий. На записи разговор между омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым и другим собеседником ведется на чеченском языке, однако присутствуют фрагменты русской речи, которые позволяют сделать вывод, что Солтаев связал находку с концом 18-го века.

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