Захороненные на пляже в Махачкале оказались жертвами сталинских репрессий

01 марта 2023, 13:05

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На месте махачкалинского пляжа, где найдено массовое захоронение, в 1930-е годы проводились расстрелы, рассказали ученый Саид Ниналалов и представитель "Российского конгресса народов Кавказа" Деньга Халидов. Это единственное в Дагестане захоронение жертв сталинских репрессий, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля стало известно, что строители в Махачкале нашли на пляже около гостиницы "Джами" на берегу Каспийского моря останки 18 людей. На некоторых черепах видны отверстия от пуль, обратил внимание телеграм-канал Baza. Захоронение было сделано, предположительно, в 1930-е годы, сообщили следователи.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", гостиница "Джами" расположена в Ленинском районе Махачкалы примерно в километре от Каспийска.

Между Махачкалой и Каспийском, около моря, много лет находится огороженная забором с колючей проволокой территория, куда запрещен доступ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер из Махачкалы Рашид Абдулаев. "Мы, будучи школьниками, ходили рядом купаться на море. Тогда еще эта территория не была так застроена. Было интересно, что за большим забором. Но нас выгнал сторож. Потом мне рассказали, что там расстреливали людей, поэтому участок огородили, так как там очень много тел погибших", - рассказал он.

Огороженная забором территория давно "имеет нехорошую славу" в Махачкале, жители говорили, что там был полигон НКВД, где расстреливали приговоренных, сказал корреспонденту "Кавказского узла" и директор дагестанского филиала Российского общества "Знание", ученый и писатель Саид Ниналалов.

"В то время из Москвы спускались разнарядки – сколько «врагов народа» нужно было расстрелять, сколько сослать в лагеря. А «бравые» исполнители из Дагестана слали в Москву письма с просьбой увеличить лимиты на расстрелы и тюрьмы", - рассказал Ниналалов.

По данным дагестанского историка Гаджикурбана Какагасанова, который занимался изучением репрессий в Дагестане, только с августа 1937 года по март 1938 года в Дагестане были расстреляны 1995 человек и осуждены на длительные сроки 3257 человек из числа интеллигенции, сказал Саид Ниналалов.

Репрессии, проводившиеся по "лимитам" советского руководства в регионах, в первую очередь ударили по интеллигенции, духовенству и зажиточным крестьянам, рассказал в 2018 году научный сотрудник Института археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Гаджикурбан Какагасанов. "Всего, таким образом, в 1937 году [в Дагестане] было репрессировано 8378 человек. Это огромная цифра, но не окончательная, фактически репрессированных было значительно больше", - сказал историк на вечере памяти жертв политических репрессий.

По данным Ниналалова, на месте, где обнаружили останки, не было тюрьмы. "Это была именно площадка, куда вывозили и расстреливали приговоренных. Других мест массовых расстрелов в Дагестане, насколько я знаю, нет. Партийных и хозяйственных руководителей районов республики, подозреваемых в том, что они являются «врагами народа», вывозили в Махачкалу, и там пытками выбивали нужные НКВД показания. После признания в самых невероятных преступлениях «тройка» делала своё дело, и «отработанный материал» уничтожали на полигоне за городом", - рассказал он.

Руководитель Северо-Кавказского отделения Академии геополитических проблем, зампредседателя общероссийского движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов сообщил, что там, где найдено захоронение, в 1937 году был расстрелян его родственник.

"Брат моего дедушки Халидов Зубаир Магомедович, 1902 года рождения, уроженец села Карата Ахвахского района. Он до января 1937 года, пока его не арестовали, занимал должность первого секретаря Казбековского района, а до этого был наркомом Рабоче-крестьянской милиции ДАССР", - сказал Деньга Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Халидова, других подобных захоронений 1930-х годов в Дагестане нет. Но, отметил Халидов, возможно, что такие захоронения есть в горах республики, где Красная армия воевала с повстанцами Нажмутдина Гоцинского осенью 1920 - зимой 1921 года. Нажмутдин Гоцинский, как уточнил Халидов, был членом комитета Временного правительства в Дагестане и одним из руководителей антибольшевистского вооружённого движения в Дагестане и Чечне в 1918-1925 годах.

Между Махачкалой и Каспийском были расстреляны не кулаки, которых обычно высылали, и не контрреволюционеры 1920-30 годов, которых отправляли в лагеря, предположил Деньга Халидов. По его мнению, в первую очередь нужно провести генетический анализ расстрелянных, передать их останки родственникам для захоронения согласно религиозным традициям.

"Надо выяснить, сколько всего было расстреляно на данной территории без суда и там же захоронено в "братских могилах". Насколько мне известно, близким родственникам не сообщали об этих вопиющих фактах, а "кормили" ложью, что они "высланы и погибли в лагерях". Так рассказывала покойная супруга репрессированного Зубаира Халидова – Заидат Загалова. Есть данные, что это несколько сотен человек, может, больше. А это был цвет дагестанской политической элиты", - сказал Деньга Халидов.

Напомним, еще в 2013 году инициативная группа жителей Дагестана начала переговоры с властями об установке памятника жертвам политрепрессий. Позднее активисты сталкивались с нежеланием властей содействовать инициативе, и место для установки памятника в сквере было определено властями лишь в 2018 году.

На установку памятника между Махачкалой и Каспийском не удалось получить разрешения, рассказал "Кавказскому узлу" в ноябре 2021 года один из инициаторов установки памятника Ахмед Мужаидов. "Нам бы хотелось разбить небольшой парк и поставить памятник на месте, где происходило массовое захоронение расстрелянных. Мы планировали посадить деревья, произвести перезахоронение останков в братской могиле. Это место находится у трассы, ведущей из Махачкалы в Каспийск, напротив бывшего ипподрома. Но эта территория огорожена колючей проволокой, она в собственности (силовой структуры) и разрешения от них мы не получили", - сообщил он.

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