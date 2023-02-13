13 февраля 2023, 01:48

Жалоба обманутой дольщицы из Краснодара привлекла внимание Бастрыкина

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К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась жительница Краснодара, которая пожаловалась на то, что застройщики ЖК "Южная равнина" осуждены, но дольщики так и не получили компенсации и жилье.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая 2022 года восемь застройщиков были осуждены за обман дольщиков при строительстве ЖК "Меридиан", "Южная равнина" и "Сорока". Четверо приговорены к пяти годам колонии общего режима, еще четверо получили условные сроки.

Жительница Краснодара обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину по поводу долгостроя в Краснодаре ЖК "Южная равнина". "Она сообщила, что в 2015 году начато возведение жилищно-строительного кооператива, однако до настоящего времени многоквартирные дома в эксплуатацию так и не введены", - говорится в сообщении, опубликованном 11 февраля официальной группе Приемной председателя СК России в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении отмечается, что обвинительный приговор по данному делу вынесен, но "потерпевшие каких-либо компенсаций не получили, жилье им не предоставлено". "Обращения в компетентные органы результатов не дают", - говорится в сообщении.

По данным приемной ведомства, Александр Бастрыкин поручил "руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить по озвученной в комментарии ситуации и принимаемых мерах, направленных на восстановление прав участников долевого строительства".

По данным на 01.30 мск сегодня, 13 февраля сообщение набрало не менее 15 комментариев, где люди жалуются на аналогичные проблемы с другими долгостроями в Краснодаре.

Напомним, что ранее председателю СКР собственники квартир в ЖК "Кларисса" жаловались на то, что не могут добиться от властей сдачи дома в эксплуатацию.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Вынесен приговор по делу об обмане дольщиков "Пушкинского дола", "Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 12,7 млн рублей", "Застройщик трех жилых комплексов в Краснодаре признан банкротом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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