Жалоба обманутой дольщицы из Краснодара привлекла внимание Бастрыкина

13 февраля 2023, 01:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась жительница Краснодара, которая пожаловалась на то, что застройщики ЖК "Южная равнина" осуждены, но дольщики так и не получили компенсации и жилье.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая 2022 года восемь застройщиков были осуждены за обман дольщиков при строительстве ЖК "Меридиан", "Южная равнина" и "Сорока". Четверо приговорены к пяти годам колонии общего режима, еще четверо получили условные сроки.

Жительница Краснодара обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину по поводу долгостроя в Краснодаре ЖК "Южная равнина". "Она сообщила, что в 2015 году начато возведение жилищно-строительного кооператива, однако до настоящего времени многоквартирные дома в эксплуатацию так и не введены", - говорится в сообщении, опубликованном 11 февраля официальной группе Приемной председателя СК России в соцсети "ВКонтакте".

В сообщении отмечается, что обвинительный приговор по данному делу вынесен, но "потерпевшие каких-либо компенсаций не получили, жилье им не предоставлено". "Обращения в компетентные органы результатов не дают", - говорится в сообщении.

По данным приемной ведомства, Александр Бастрыкин поручил "руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову доложить по озвученной в комментарии ситуации и принимаемых мерах, направленных на восстановление прав участников долевого строительства".

По данным на 01.30 мск сегодня, 13 февраля сообщение набрало не менее 15 комментариев, где люди жалуются на аналогичные проблемы с другими долгостроями в Краснодаре.

Напомним, что ранее председателю СКР собственники квартир в ЖК "Кларисса" жаловались на то, что не могут добиться от властей сдачи дома в эксплуатацию.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от таких проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.