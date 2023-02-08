Кадыров отчитался о трудоустройстве 300 человек в силовые структуры Чечни

08 февраля 2023, 07:21

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Около 300 человек поступили на службу в силовые структуры Чечни за последние два месяца, сообщил Рамзан Кадыров на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года МВД Чечни опубликовало перечень вакансий, согласно которому в управлениях и отделах министерства свободны 414 мест. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке из Чечни на Украину групп добровольцев – жителей как Чечни, так и других регионов, а также формирований Минобороны и Росгвардии. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов.

Данные о числе нанятых на службу в силовые структуры Чечни Рамзан Кадыров обнародовал поздно вечером 7 февраля. "Только за последние 2 месяца мы сумели устроить на работу в региональные силовые структуры около 300 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

При этом из контекста публикации можно сделать вывод о том, что за поступлением на службу в силовые структуры Чечни следует отправка в зону военной операции. "Касательно проведения спецоперации… Чеченская Республика принимает в этом самое активное участие. Региональный оперативный штаб оказывает регулярную помощь бойцам, находящимся на передовой. Даже сейчас в регионе достаточно желающих принять участие в борьбе против сатанизма в рамках СВО", - такими словами предварил Рамзан Кадыров сведения о числе силовиков-новобранцев.

Напомним, 17 ноября 2022 года Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам райотделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. Он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Министр информации Чечни 19 декабря опубликовал ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорилось, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Публикация этого видео может быть как пиаром властей, так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что в России завершена частичная мобилизация. В тот же день заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил заместитель командира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Этим призывам предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области погибли 23 чеченских бойца.

При этом еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

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