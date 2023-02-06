Силовики в Абхазии изъяли около 130 майнинг-ферм

06 февраля 2023, 03:53

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Абхазские силовики изъяли в ходе рейдов в Гудаутском и Гагрском районах, а также Сухуме около 130 майнинг-ферм, всего же за время проведения рейдов было выявлено и изъято более 5500 единиц такого оборудования.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". В конце марта 2022 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. В Абхазии действует запрет на майнинг криптовалют и ввоз оборудования для него. В ноябре 2022 года представители "Черноморэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии майнерами сократилось более чем на 60 мегаватт и сейчас составляет около 40 мегаватт. Крупным ферм в Абхазии уже нет, но борьба с майнингом продолжается.

Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет за собой наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц - в размере одной тысячи МРОТ.

Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии провели рейдовые мероприятия в Гудаутском и Гагрском районах, а также в городе Сухум по поиску майнинг-оборудования, говорится в сообщении, опубликованном 5 февраля на сайте президента Абхазии.

В ходе мероприятий было изъято порядка 130 майнинг-ферм. Всего же с начала проведения мероприятий по поиску майнинг-оборудования было выявлено и изъято более 5500 единиц оборудования.

Совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконной добыче криптовалют провел вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Он поручил "Черноморэнерго" и Госстандарту провести совместно с МВД и СГБ проверки всех районных электрических сетей.

По словам премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, оборудование для майнинга криптовалют и силовые трансформаторы для их работы подключаются к районным электросетям, следовательно, лица, отвечающие за их работу на местах являются "косвенными участниками" незаконной добычи криптовалют. "Потом, может быть, будет доказано, что они прямые участники", - добавил он.

"Из-за владельцев майнинг-ферм, неважно, в каком количестве, страдает все население республики? Это понятно теперь всем, по вчерашнему и позавчерашнему дням. Получили дополнительный переток - и что, какой толк? Все включили свои аппараты", - также заявил Анкваб.

Напомним, что 1 февраля "Черноморэнерго" ввело новый график отключений электричества. На большинстве высоковольтных линий свет было решено отключать на пять часов в сутки: два раза по два часа и один раз на один час. На трех высоковольтных линиях, питающихся от ИнгурГЭС ("Шешелет", "Шешелет-2" и "Чегал") подача электричества была ограничена на семь часов в сутки. Новые ограничения связаны с тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии, объяснили в компании. Однако уже 4 февраля было решено отключать свет не на пять часов, а на три в связи с увеличением перетока электроэнергии из России.

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