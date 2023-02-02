Арестованы трое подозреваемых по делу о покушении на судебного пристава в Анапе

02 февраля 2023, 04:03

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Суд в Анапе арестовал на два месяца двоих человек, подозреваемых в подготовке убийства судебного пристава. Третий подозреваемый, представлявшийся следователям "гражданином СССР"*, получил 13 суток по административной статье.

Как писал "Кавказский узел", 31 января управление Следкома России по Краснодарскому краю отчиталось о задержании четырех человек, готовивших убийство судебного пристава. Источник в силовых структурах сообщил, что подозреваемые могут иметь отношение к объединению "Граждане СССР"*.

Анапский городской суд 1 февраля назначил арест троим подозреваемым в подготовке к убийству сотрудника Федеральной службы судебных приставов "по мотивам идеологической ненависти". Двое из них, мужчины 42 и 58 лет, арестованы на два месяца, до 30 марта, сообщила сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

58-летний подозреваемый и его адвокат просили суд назначить в качестве меры пресечения домашний арест, однако суд счел, что так подозреваемый может скрыться или надавить на свидетелей и потерпевших.

Еще один подозреваемый по этому же уголовному делу арестован в административном порядке на 13 суток. Его суд признал виновным в неповиновении силовикам (часть 1 статьи 19.3 КоАП России) в помещении следственного отдела Анапы, куда его доставили 30 января.

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, говорится в части 1 статьи 19.3 КоАП.

"Мужчина высказывал негодование по поводу работы государственных органов, используя нецензурную брань и нарушая работу государственного учреждения. При этом он называл себя «гражданином СССР», размахивал руками, оскорбляя присутствующих сотрудников полиции", - сообщил Telegram-канал пресс-службы.

Об аресте четвертого подозреваемого в покушении на судебного пристава пресс-служба судов Кубани не сообщала.

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