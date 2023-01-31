Следком отчитался о предотвращении убийства судебного пристава в Анапе

31 января 2023, 19:49

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Четыре жителя Анапы задержаны за подготовку убийства судебного пристава, сообщило сегодня следствие. В числе задержанных члены "Профсоюза СССР", утверждают источники в силовых структурах.

Жители Анапы подозреваются в подготовке убийства судебного пристава по по мотивам политической, идеологической ненависти, сообщило сегодня управление Следкома России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, четверо подозреваемых создали на территории города Анапы преступную организацию, намереваясь совершить убийство сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Они запланировали поджечь его машину и дом, для этого изготовили зажигательные смеси и разлили их в отдельную тару, установили место жительства пристава. "Вечером 29 января подозреваемые в хуторе Рассвет города Анапы встретились выполняющими роль исполнителей преступления сотрудниками спецслужб, которым передали коктейли с зажигательной смесью", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В домах подозреваемых проведены обыски. Двое из них, 42 и 58 лет, задержаны."В отношении них, а также 36 и 62-летних подозреваемых в ближайшее время также будут приняты решения об избрании меры пресечения", - проинформировало сегодня ведомство на своем сайте.

Подозреваемые входили в организацию "Профсоюз СССР", которая может иметь отношение к "Гражданам СССР"* (ее последователи считают, что живут в Советском Союзе, и Россия не суверенное государство), сообщил сегодня Telegram-канал "Кубань 24" со ссылкой на данные правоохранительных органов.

При обысках у подозреваемых обнаружена документацию "профсоюза", бланки, членские билеты и списки участников организации, сообщил сегодня Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в силовых структурах.

В числе подозреваемых - Алексей Глимейдо, Юрий Садловский, Игорь Гужев и Станислав Паркшеев, указано в публикации. На сайте и в Telegram-канале управления СКР по Краснодарскому краю фамилии подозреваемых не указаны.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Глимейдо в декабре 20221 года обратился в полицию в связи с избиение при попытке попасть на обсуждение генплана Анапы.

В ходе наблюдения за выборами осенью 2021 года наблюдатель от кандидата в депутаты от КПРФ Алексея Глимейдо сообщил, что был избит неизвестными после того, как вышел из здания Территориальной избирательной комиссии. Врачи зафиксировали легкие травмы, активист направил жалобу в полицию.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря 2021 года в Краснодаре суд приговорил к шести годам заключения 70-летнюю сторонницу "Граждан СССР"* Зою Малову по делу о покушении на раввина.

30 октября 2022 года Краснодарский краевой суд утвердил приговор стороннице "Граждан СССР"* из Абинского района Анне Труновой, получившей ранее год лишения свободы условно за угрозы полицейскому.

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